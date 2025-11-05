我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

參加趙露思音樂會要先「答題通關」… 網上出現「代考服務」 收費上千

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙露思「思念如面」音樂會，吸引粉絲參加。(取材自微博)
趙露思「思念如面」音樂會，吸引粉絲參加。(取材自微博)

大陸人氣女星趙露思擺脫合約糾紛後，先是推出新單曲「Black Veil Bride」，創下不俗成績，近日，她又傳出將在生日前夕舉辦「思念如面」音樂會。不過，音樂會門票透過答題通關、0元預約形式發放，因此網上出現大量聲稱擁有「題庫與答案」的黃牛帳號，並將票價炒至千元。

荊楚網報導，該音樂會入場券於11月4日20：00通過答題通關、0元預約的形式正式發放。參與流程是先進行答題，然後獲得預約資格，最後預約門票。此外，如需同時解決住宿和觀演接送的問題，根據大麥App顯示，需支付370元到392元不等的費用。

消息公布後，大麥預約人數突破30多萬。據公布細則顯示，本次音樂會採用答題篩選制票務分配方案，參與者需通過50道題目測試，得分80分及以上且排名前1萬名，方可獲得預約資格。最終，系統將從達標用戶中隨機抽取5000名幸運者獲得門票。

與此同時，網路二手平台出現大量聲稱擁有「題庫與答案」黃牛帳號。

報導指出，黃牛服務主要分為兩類：一是出售所謂的完整題庫與標準答案，標價從2元至50元不等；二是提供代考服務，承諾保證獲得預約資格，收費高達1400元。

對此，大麥網工作人員表示，「不要相信虛假黃牛售票信息，以及所謂的帶入場名額、粉絲轉讓名額、幫忙代拍等」。相關訊息一度引發熱議。

趙露思 App

上一則

太暖了…劉嘉玲贈貼身手鍊給牧民小妹妹 「盼她像燕子一樣飛」

下一則

戀愛2年藏不住 木村拓哉愛女和排球男神同居 買菜像夫妻

延伸閱讀

鄉音2025金秋音樂會 11月9日隆重登場 –以史詩之聲 鑄和平之願

鄉音2025金秋音樂會 11月9日隆重登場 –以史詩之聲 鑄和平之願
新州愛樂合唱團 演出受歡迎

新州愛樂合唱團 演出受歡迎
鄉音2025金秋音樂會 11月9日隆重登場 —以史詩之聲，鑄和平之願

鄉音2025金秋音樂會 11月9日隆重登場 —以史詩之聲，鑄和平之願
北加州慈濟慈善募款音樂會 11月9日登場　邀社區共襄善舉

北加州慈濟慈善募款音樂會 11月9日登場　邀社區共襄善舉

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉