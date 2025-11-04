網傳「換心」續命 李連杰半裸闢謠：人言可畏

李連杰發布一段游泳影片，赤裸上身入鏡。(視頻截圖)

62歲「功夫皇帝」李連杰 8月間曾透露入院切除良性腫瘤 ，短短幾個月時間，他已恢復健康，甚至在公開場合大跳「功夫舞」。不過，網傳他是因為做了心臟移植手術，捐贈者更被指是已故少林武僧「秋風」。就在傳聞繪聲繪影當下，李連杰近日罕見在社群平台發布一段游泳影片，只見他赤裸上身入鏡，似乎在「澄清流言」。

綜合媒體報導，被譽為「少林最帥武僧」的秋風於2024年8月間車禍過世，家屬返鄉時發現遺體有縫合痕跡，懷疑器官遭摘除。隨後有爆料稱，「這顆心臟最終移植給一位知名功夫影星」，影射李連杰。

隨著流言愈演愈烈，李連杰近日罕見在社交平台發了一段游泳影片，畫面中的他直接光著上身，在自家豪宅游泳。 從畫面中可見，他的胸口附近肌膚十分光滑，並沒有看到疤痕。李連杰還稱，人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，有自己獨立的思考。

對此，不少網友猜測，李連杰是在回應網上傳聞。但仍有部分網友質疑影片經過修圖處理，對其闢謠行動仍舊懷疑。