我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

網傳「換心」續命 李連杰半裸闢謠：人言可畏

娛樂新聞組／綜合報導
李連杰發布一段游泳影片，赤裸上身入鏡。(視頻截圖)
李連杰發布一段游泳影片，赤裸上身入鏡。(視頻截圖)

62歲「功夫皇帝」李連杰8月間曾透露入院切除良性腫瘤，短短幾個月時間，他已恢復健康，甚至在公開場合大跳「功夫舞」。不過，網傳他是因為做了心臟移植手術，捐贈者更被指是已故少林武僧「秋風」。就在傳聞繪聲繪影當下，李連杰近日罕見在社群平台發布一段游泳影片，只見他赤裸上身入鏡，似乎在「澄清流言」。

綜合媒體報導，被譽為「少林最帥武僧」的秋風於2024年8月間車禍過世，家屬返鄉時發現遺體有縫合痕跡，懷疑器官遭摘除。隨後有爆料稱，「這顆心臟最終移植給一位知名功夫影星」，影射李連杰。

隨著流言愈演愈烈，李連杰近日罕見在社交平台發了一段游泳影片，畫面中的他直接光著上身，在自家豪宅游泳。 從畫面中可見，他的胸口附近肌膚十分光滑，並沒有看到疤痕。李連杰還稱，人言可畏，活在這個時代要有自己的分析，有自己獨立的思考。

對此，不少網友猜測，李連杰是在回應網上傳聞。但仍有部分網友質疑影片經過修圖處理，對其闢謠行動仍舊懷疑。

據悉，秋風法名延珩，少林寺第34代武僧，2024年參演電視劇「赴山海」，在劇中飾演秋風而出名。

秋風被封為「最帥少林寺武僧」。（取材自微博）
秋風被封為「最帥少林寺武僧」。（取材自微博）

李連杰 腫瘤 少林寺

上一則

陳奕迅剪掉招牌卷髮 看球賽臉變圓了

下一則

好萊塢資深女星黛安拉德辭世 母女同台成絕響

延伸閱讀

李連杰現身三星堆 曬動態自稱跨越千年的「團建」

李連杰現身三星堆 曬動態自稱跨越千年的「團建」
國際武術聯合會武術形象大使 李連杰交棒吳京

國際武術聯合會武術形象大使 李連杰交棒吳京
李連杰遇海嘯險喪命 目睹女兒被沖走…從此人生轉彎

李連杰遇海嘯險喪命 目睹女兒被沖走…從此人生轉彎
向太曝李連杰當年遇海嘯 小女兒遭巨浪沖走、利智一度失聯

向太曝李連杰當年遇海嘯 小女兒遭巨浪沖走、利智一度失聯

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉