「生萬物」楊冪妹妹傳緋聞… 邢菲被拍到在「這個男星」家過夜

邢菲曾經演過許多甜寵劇。(取材自微博)

憑藉「致我們暖暖的小時光」、「我的小確幸」等甜寵劇走紅的大陸女星邢菲，罕有緋聞傳出。近日，她被拍到前往男演員徐方舟家中過夜，兩人疑似戀愛了。不過，更多網友好奇的是「徐方舟是誰」。

文藝兵出身的邢菲於2015年透過綜藝「一年級·大學季」嶄露頭角，之後陸續演過「惡魔少爺別吻我」、「旋風少女第二季」、「烏鴉小姐與蜥蜴先生」等劇，奠定「甜妹」形象。直到今年在正劇「生萬物」中飾演楊冪 的妹妹「寧蘇蘇」，悲慘人設讓她演技大爆發，成功轉型演技派。

近日，邢菲被發現晚間駕車前往男演員徐方舟住所過夜。隔天，二人共同駕車離開，直奔邢菲住所。抵達後，邢菲母親親自到地下車庫迎接，三人互動自然、氛圍融洽。

對此，網友推測，兩人關係應該已進展至「見家長」階段，應該好事將近。

但是，更多網友好奇的是，「徐方舟是誰」。據悉，30歲的徐方舟比邢菲小一歲，曾參與選秀節目「青春有你」並加入限定團，近年轉型影視領域，演過「痕跡」、「花溪記」、「不眠日」等電視劇，但知名度不算高。

兩人因2023年古裝劇「花溪記」相識，邢菲飾演女主角，徐方舟為重要配角。不少網友猜測，這部劇應該是兩人的定情作。