洪金寶兒戴綠帽？ 兒媳遭爆「一后戰三王」徹夜狂歡

洪金寶長子洪天明（右）與香港小姐周家蔚結婚13年。（取材自微博）

洪金寶長子洪天明與香港 小姐周家蔚結婚13年，多次爆出婚變；近日周家蔚遭拍到與其他男性互動親暱，更有人指出兩人早就雙雙出軌，目前各玩各的。洪天明與周家蔚否認相關消息，洪天明並發出律師聲明。

洪天明與周家蔚於2012年結婚，育有兩子，近年來因洪天明長期在內地工作，屢傳婚變。2014年被爆出與女模特兒杜顏嘉在夜店摟抱，還流出頭部緊靠的親密合照；2017年又被拍到在上海夜店，帶一名女子回酒店。

而周家蔚與佘詩曼日前一起出席活動，活動結束後，周家蔚勾著前唱片公司高層王凱文的手臂離開活動現場，親暱互動毫不避嫌。取車後再與另外3名猛男前往私人會所玩樂，體驗「一后三王」的極樂夜晚，一直到凌晨才離開。

但即使夫妻倆已貌合神離，且各過各的生活，不過據了解，洪金寶不讓兩人離婚，且友人透露：「老人家當然要面子，亦都不想兩個孫子在破碎家庭長大。」

針對與王凱文有親暱動作及「一后三王」夜晚極樂事件，周家蔚解釋稱，王凱文是洪天明的好兄弟，也是她的好朋友，當天是因為穿高跟鞋才讓王凱文攙扶；至於幽會三男一事是誤會。