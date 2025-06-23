曾舜晞與白鹿親到缺氧中暑 觀眾嗑到停不下來

白鹿(右)、曾舜晞在「臨江仙」中歷經「三婚三離」命運糾葛。圖／iQIYI愛奇藝國際版提供

白鹿 、曾舜晞主演仙俠劇「臨江仙」，憑藉跌宕起伏的劇情在愛奇藝站內熱度成功破萬，成為近期討論度最高的古裝劇之一，曾舜晞兌現熱度破萬後要與白鹿合體的承諾，在收工後驅車3小時前往白鹿的新劇拍攝地探班，展現超強行動力，獲得網友讚賞，該劇也將在24日迎來大結局，備受劇迷期待。

「臨江仙」劇情圍繞白鹿飾演的四靈仙尊「花如月」與曾舜晞飾演的大成玄尊「白九思」三結三離的愛情糾葛，近期劇情中，白九思因元神重創陷入昏迷，醒來後記憶全失，一心只認定娘子花如月，開始一連串甜寵追愛操作，從送髮簪、遞花燈，到在花如月膝上小憩、撒嬌求陪伴，把黏人精形象發揮得淋漓盡致，雖然花如月懷疑他是假裝失憶想趁機修補關係卻也無法抗拒他的撒嬌攻勢，甜度爆表，讓觀眾嗑到停不下來。

日前白鹿、曾舜晞與飾演三大法王「離陌」的梁永棋開直播連線聊天。白鹿談及印象深刻的喪子戲，她說：「劇裡花如月要面臨孩子在自己懷裡死去的悲痛，我未婚也沒當過媽媽，只能當場問導演該怎麼調動情緒，拍攝當天我跟小晞一人戴一邊耳機，安靜坐在角落聽著陸虎為劇創作的歌曲，各自醞釀情緒，不發一語。」

曾舜晞則分享和白鹿在小秋山的空中吻戲，2人吊鋼絲轉圈圈接吻，「我這輩子都不會忘記，那是我拍過最最最獨特的吻戲。那天我們的臉就像肉餅一樣緊貼在一起不停轉啊轉，加上天氣又超熱，親到後來我都缺氧了。」白鹿笑說：「而且你那天還中暑了！」梁永棋也在一旁補刀說：「不要輕易學神仙接吻，是有風險的。」逗趣互動令觀眾爆笑連連。直播中網友點名要曾舜晞用粵語說出「三婚天註定，復婚靠打拚」，白鹿聽完後搞笑地用台語唱起「三分天註定，七分靠打拚」當場跑題，曾舜晞也隨即接力跟著唱起「愛拚才會贏～」兩人一唱一和默契十足。