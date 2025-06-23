張雨綺扮單親媽：她是一團溫暖的火 有血有肉會犯錯

張雨綺飾演的許開心，就像一團溫暖的火。（取材自微博）

電視劇「綻放的許開心」講述兩人組成的六口之家在雞飛狗跳中慢慢成為一個有愛的大家庭。張雨綺飾演女主許開心一角，她說：「許開心就像一團溫暖的火，不是被精心雕琢的完美形象，而是一個有血有肉、會犯錯也會成長的普通人。」

揚子晚報報導，從「美人魚」中鋒芒畢露的李若蘭，到「鬼吹燈」系列裡能文能武的Shirley楊，張雨綺塑造的颯爽女性形象早已深入人心。而在新劇「綻放的許開心」中，她再次以獨特的「颯」征服觀眾，只是這一次，這份颯爽化作了對家庭的付出，生長出一份為愛而生的智慧。

據報導，張雨綺表示，「許開心身兼兩個可愛孩子母親的角色設定，讓她的颯爽中蘊含著智慧。這個人物有缺點，她不是在裝傻，而是那種大智若愚、後知後覺的特質，讓她看起來有些笨拙，實則極其聰慧。她看似柔弱，卻有著強大的內心。這種特質與我之前飾演的角色截然不同。」

報導指出，劇中的許開心既是單親媽媽，又是創業者，雙重身分帶來的壓力讓這個角色更具現實意義。「這個角色太像女性在現實中面臨的困境了，」張雨綺感慨道，「既要打拚事業，又要照顧家庭，還要處理各種社會關係。」而許開心最打動人的，是她在困境中依然保持的樂觀心態：即便生活一地雞毛，也要活得漂亮。

報導說，許開心和梅程奕組成的雙二胎家庭成為劇情的一大看點，四個孩子帶來的熱鬧與混亂，讓這個重組家庭充滿了真實的生活氣息。談及拍攝時的感受，張雨綺分享道：「家裡出現的各種小糾紛、矛盾，都是現實家庭中很普遍的問題。但這部劇最打動我的是，當許開心和梅程奕決定走在一起時，他們能夠坦誠地面對各種問題，並制定了一套嚴謹的『合約』，這是一種非常好的溝通方式。」

報導稱，這份合約不是簡單的「約法三章」，而是兩個成年人基於對彼此的尊重與信任，主動建立起的一套溝通機制。「雙方都保持理性，先把各種可能出現的情況攤開來說清楚，之後遇到具體問題時就能有章可循。」張雨綺認為，這份「合約」具有強參考性：「我覺得這是在這種家庭情況下非常可取的方式，如果以後我面臨類似問題，可能也會採用。」

據報導，許開心「再苦不能苦自己，再甜不能甜孩子」的育兒觀念，也引發了觀眾的討論，張雨綺給出了自己的理解：「每個家庭都有自己的教育方式，許開心的方法也只適配於她家兩個小孩。簡單來說，許開心是給孩子一些提前的受挫訓練，讓他們學會解決困難和問題。如果孩子一直不面臨挑戰，在未來走向社會時，可能會因為缺乏預知和預判而感到慌張、緊張和不自信。所以我覺得，對小朋友進行適當的挫折訓練很有必要。」

對於未來想嘗試的角色，張雨綺表示：「我覺得角色要根據觀眾的喜好來。我更希望知道觀眾想看我演什麽樣的角色，然後去演繹大家期待的東西。畢竟我自己想接的角色不一定是大眾都喜歡的，滿足觀眾的訴求才是最重要的。」