史元庭失業當「泰山陪爬」 上熱搜後就接到新戲

史元庭資稱沒戲可拍，只好兼職做「泰山陪爬」。(取材自微博)

曾主演過電視劇「東北插班生」的大陸男星史元庭近日數度登上熱搜，但不是因為接演新戲，而是他說「北京有30萬演員失業」，自稱無戲可拍，兼職做「泰山陪爬」養活自己，相關話題引起熱議。

史元庭在直播中透露，自6月11日開啟陪爬業務以來，已完成6單，收費標準為白天場699元（人民幣，下同，約97美元）、夜間場799元（約111美元）。該服務包括全程6小時陪爬、背包、遞送水和黃瓜或西瓜 等補給、講冷笑話、腿部按摩等，必要時還需協助體力不支的客戶登頂。他並表示，單日最高收入近2000元（約278美元）。

據悉，高中為體育生的史元庭，有著二級運動員的體能優勢，加上表演專業的溝通能力，做起「泰山陪爬」可說是得心應手。不少網友肯定他「靠勞動賺錢」的務實態度，官媒也稱他為「彈性就業範例」。

陪爬影片發布後，史元庭單日漲粉超過1萬，登上熱搜當日即收到短劇拍攝邀約。對此，史元庭說，「用心體會生活，未來表演會更真實」。

史元庭在受訪時曾坦言，「我2025年就拍了4天的戲，35歲了，沒有公司願意簽，可能覺得我年齡大了」。