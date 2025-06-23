路演被粉絲喊「媽咪」 阿嬌妙回：你太老了

阿嬌在新片中飾演一位患有絕症的單親母親。(取材自微博)

由港星鍾欣潼（阿嬌 ）主演的電影「好好說再見」近日舉辦路演活動，有粉絲當場誇她「好像就是一個媽媽」，另一個粉絲當場喊她「媽咪」，阿嬌則回應道，「你太太老了！」引發全場大笑，有網友認為，阿嬌的「嫌棄」實為調侃。相關話題引起熱議。

「好好說再見」中，阿嬌飾演一位患有絕症的單親母親「應諾」，該片講述她帶著自己5歲的女兒，踏上了江南小城槐花樹下的小徑，並計畫將女兒托付給與自己斷絕關係的父親，然後自己獨自出國參加夢寐以求的世界翻糖蛋糕大賽。

盡管「應諾」的父親出盡怪招阻攔她離開，但「應諾」仍決心實現夢想。據悉，為了貼近角色，阿嬌還曾與團隊探訪安寧療護醫院，觀察病人的狀態。在演出中，她既要呈現精神和肉體的雙重煎熬，又要展現樂觀豁達的人生態度。而為了角色，阿嬌還特地減肥，展現出絕症病人的身體狀態。

對於粉絲當場喊藝人「媽咪」，多數網友都認為「過於親密且不適當」，尤其是對於未婚未育的女性。

有粉絲提到，在某些情況下，阿嬌可能會比較接受被稱為「小嬌嬌」等親暱的稱呼，但這種稱呼僅限好友阿Sa等人使用。