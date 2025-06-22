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汪峰戀上寧靜？深情獻唱+甜蜜牽手 網：手法複製追章子怡

娛樂新聞組／綜合報導
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汪峰（右）牽了寧靜的手。（取材自微博）
汪峰（右）牽了寧靜的手。（取材自微博）

情史豐富的中國53歲知名歌手汪峰又傳新戀情？近日他和53歲、演過「孝莊秘史」的女星寧靜一起參加綜藝，兩人在下樓梯的時候突然牽手，這個畫面立刻衝上熱搜。不過，汪峰事後發出和森林北的合影，並寫到「我倆好著呢，大家別瞎猜了」，還對寧靜道歉，引發熱議。

南方娛樂網報導，綜藝節目組安排了一場生日會，為寧靜準備了無人機表演，汪峰主動參與策畫，還抱著吉他深情對著寧靜唱了一首「你是我心愛的女孩」。

汪峰唱歌時兩人站得很近，下樓梯的時候，汪峰直接牽了寧靜的手，後面李雪琴提醒寧靜許願，汪峰的手一直沒鬆開，寧靜平時給人感覺特別強勢，節目裡反而顯得挺溫柔。有人翻出汪峰以前追章子怡時，也是這麼突然開始對章子怡好，後來兩人真的在一起，現在汪峰對寧靜的樣子和當年追章子怡簡直一模一樣。有網友分析，這可能是汪峰一個人的熱情，寧靜只是出於禮貌配合。

果然，汪峰事後在社交平台發出和森林北的合影，並表示，「我倆好著呢，大家別瞎猜了。別被那些造謠的行銷號帶歪了。抱歉，莫名其妙占用了公共資源」，還對寧靜表示抱歉。

據搜狐報導，汪峰的情感經歷堪稱娛樂圈的傳奇。初戀女友歌手筠子2000年憂鬱自殺身亡；2003年汪峰與四川台主持人閃婚，但僅維持一年；2004年與18歲模特兒葛薈婕未婚生女，分手後女方多次控訴汪峰出軌；2007年與康作如隱婚生女，離婚時女兒僅8個月大；2015年與章子怡世紀婚禮轟動娛樂圈，離婚時汪峰稱「厭倦了婚姻修行」。

章子怡

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