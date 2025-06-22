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陳哲遠被櫃姐熊抱 全身僵硬不敢動 粉絲氣炸批性騷擾

娛樂新聞組／綜合報導
陳哲遠近年來人氣不斷攀升。(取材自微博)
陳哲遠近年來人氣不斷攀升。(取材自微博)

因和趙露思合演「偷偷藏不住」晉升男神的中國男星陳哲遠，近年來人氣不斷攀升，新劇和代言接不完。近日，陳哲遠到西安出席化妝品牌線下活動，沒想到在大合照時，被一名櫃姐突然抱住，他當場露出錯愕表情，並一度身體僵硬。該視頻被傳上網後引起一陣撻伐。

從畫面中可見，在與品牌櫃姐合照的過程中，一名櫃姐突然轉身緊抱住陳哲遠，動作持續了數秒之久。當時，陳哲遠整個人收緊雙手往旁邊靠，但對方還是不放手，直到主持人介入才結束。從陳哲遠的表情可見，他是非常錯愕的，甚至一度僵硬不敢動。

陳哲遠被櫃姐抱住，表情相當錯愕。(取材自微博)
陳哲遠被櫃姐抱住，表情相當錯愕。(取材自微博)

有粉絲指出，陳哲遠目前仍處於鎖骨骨折的康復期，突如其來的擁抱可能對他的身體造成風險。

不少網友看了氣炸，痛批櫃姐「這完全是性騷擾」、「毫無職業素養，出來道歉，建議開除」，也有人認為品牌方應加強保障藝人基本安全與尊重。而陳哲遠未當場推開櫃姐的態度被網友評價為「體面」。

該櫃姐當晚就在小紅書發布手寫致歉信，自稱是陳哲遠「多年粉絲」，因情緒激動失控，未顧及藝人身體狀況和職業規範，並表示接受公司嚴肅批評教育。但有網友發現該櫃姐社群帳號關注陳哲遠只有短短幾天，質疑她是「假粉」。

性騷擾 趙露思

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