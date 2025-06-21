捲手表性暗示爭議 「鳳凰傳奇」曾毅突告病假取消巡演

「鳳凰傳奇」男主唱曾毅。(取材自微博)

大陸組合「鳳凰傳奇」近期在中國各地舉辦「吉祥如意」巡演，但近日突然宣布6月27日至29日天津站取消，籌備中的洛陽站也終止，原因為男主唱曾毅「健康因素」，但網友不禁聯想到曾毅日前捲入手表表面涉性暗示爭議。

曾毅因曾在彩排過程中佩戴疑似含有「性暗示」元素手表，引發網絡熱議。據悉，「鳳凰傳奇全國後援會」於社交平台更新青島演唱會彩排照片，照片中曾毅佩戴手表品牌為「SEIKO」。手表被放大後表盤時刻樣式並非阿拉伯數字，而是一些「性暗示」動作，直接被罵上微博 「熱搜」。曾毅曾在個人社交平台做出回應，表示：「手表是朋友送的，我以為是塊勞力士（Rolex）。讓大家見笑了！」隨後，「鳳凰傳奇全國後援會」刪除了相關照片及視頻。

對於曾毅手表爭議，有網友認為與曾毅過往形象不符，不過也有人覺得表能賣就能戴，沒什麼大不了，反倒是曾毅因此被翻出曾在節目自曝情緒失控踹了員工一腳過往事，引網友批評。