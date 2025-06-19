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Angelababy宣傳網紅小吃店 挨批「自甘墮落降身價」

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy為澳門網紅小吃店拍攝宣傳影片。（取材自微博）
Angelababy為澳門網紅小吃店拍攝宣傳影片。（取材自微博）

大陸女星Angelababy（楊穎）2023年因被爆前往欣賞BLACKPINK團員LISA的瘋馬秀表演，慘遭微博、抖音等各大社群帳號皆遭平台「禁言」，連主持10年的綜藝節目「奔跑吧」也被除名，直到今年初，主演的古裝劇「相思令」才解封。Angelababy和黃曉明離婚後，事業似乎不順遂，日前她被拍到為澳門網紅小吃店拍攝宣傳影片，網友批「自甘墮落降身價」。

從照片看出，Angelababy穿著樸素，簡單的白色短袖，搭配一條白色褲子，為小吃店做宣傳，連著試吃好幾種小吃，老闆給多少她吃多少，不像拍戲時，連吃東西都要假裝，她還主動問老闆要了自己愛吃的脆肉乾，隔著屏幕都能感覺到她吃得很開心。

Angelababy（左）和黃曉明（右）離婚後，事業似乎不順遂。（取材自微博)
Angelababy（左）和黃曉明（右）離婚後，事業似乎不順遂。（取材自微博)

楊穎的自降身價行為引得大眾一片唏噓，不少網友都調侃道，「已經開始和網紅搶活了」、「打卡路邊小吃店是網紅的活，幾乎沒有明星接這種活」、「楊穎開創了先河」。

日前有媒體目擊Angelababy現身香港，疑似謀求復出，當天她身穿兩截式打扮，小露性感腰間，卻被發現小腹微微凸起，遭質疑身材走樣。媒體也看見Angelababy疑似被經紀人訓話，當時經紀人對著Angelababy不停說話、指手畫腳，畫面彷彿媽媽在罵女兒，Angelababy則只是小心翼翼、笑笑地聽著。有聲稱Angelababy密友的人士透露，「她（Angelababy）現在工作量大不如前，所以經紀人幫她找的工作，她基本上都做，不會像以前那樣挑選」。

Angelababy因瘋馬秀表演，慘遭微博、抖音等各大社群帳號皆遭平台「禁言」，...
Angelababy因瘋馬秀表演，慘遭微博、抖音等各大社群帳號皆遭平台「禁言」，現正努力復出。（取材自微博)

Angelababy 黃曉明 澳門

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