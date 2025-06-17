鄭中基證實14年婚沒了 發聲明闢謠贍養費

鄭中基在爸爸鄭東漢陪同下現身家事法庭。(摘自微博)

港星鄭中基與現任娛樂主播老婆余思敏2011年結婚，育有1子1女，日前驚傳兩人離婚，14年婚姻畫下句點，且是女方要求離婚。鄭中基4月就被直擊現身香港家事法庭，據悉就是因為離婚贍養費談不攏，據傳余思敏向友人埋怨，鄭中基每月只願意支付8000元港幣（約1019美元）贍養費，完全無法支付生活費還有家人的才藝、補習費用，認為鄭中基太小氣，雙方未有共識，才會尋求法律途徑，目前官司正在進行中。

鄭中基與爸爸鄭東漢17日現身灣仔家事法庭，余思敏則在友人及律師陪同下現身，對於「有傳復出」、「日子過得很辛苦」、「8000元贍養費」等問題，余思敏都未有回應。鄭中基被問到再度到家事法庭是否是為了8000元贍養費？鄭父代答：「因為有太多不實，要澄清。」鄭中基補充：「8000元是其中一樣」至於是否爭取子女撫養權，鄭中基表示：「這個在處理中，因為要尊重法庭，所以之前一直沒和大家講太多，都要等到今天問過法官行不行，我才可以跟大家講。」

問到兒女情況，是否有跟兒女解釋爸媽離婚？鄭中基則沒有回應，至於兒女是否跟他住？鄭中基則說「一半一半」，今年6月15日是國際父親節，被問到父親節是否很難忘？鄭中基說：「你看我在這裡就知道！」鄭父同樣表示：「你看我站在這裡，你說呢？」顯然是很不愉快的一個父親節。

稍早他在社群發表聲明，證實跟余思敏正在辦理離婚手續，但因為全家人深受不實謠言的困擾，決定鄭重澄清，「避免過多佔用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入了司法程序，不便對此事再作出任何回應」，聲明也獲余思敏同意。

鄭中基先生聲明全文：

親愛的傳媒朋友們，感謝大家一直以來對我們的關心和支持，基於最近實在太多流言蜚語及有關孩子和財政安排上的失實（不實）報導出現（包括所謂「港幣8000元贍養費」等與事實嚴重不符），嚴重影響我、孩子們及家人，在此想跟大家說一句：對的，我們正在辦理離婚手續。

願能保護我們的孩子們和家人，亦避免過多佔用公共資源，經商量過後我特此作出以上聲明，亦基於事件已進入了司法程序，不便對此事再作出任何回應。

此聲明內容已獲余思敏小姐同意及接受。

再次感謝大家的關心與理解。

鄭中基

2025年6月18日