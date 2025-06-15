「鳳凰傳奇」曾毅爭議又一波 腳踹女員工黑歷史被挖

「鳳凰傳奇」曾毅近日陷爭議。（取材自微博）

中國知名二人組合「鳳凰傳奇」男歌手曾毅近日被指佩戴手表含性暗示元素而引發爭議，他13日發文：「手表是朋友送的，我以為是塊勞力士」，然而網友對其回應不買帳，更翻出他昔日曾自爆「腳踹女員工再道歉」事件。

噓！星聞報導，鳳凰傳奇巡迴演唱會日前中國青島開唱，日前其全球後援會分享彩排照，網友看到曾毅手表表盤設計，質疑有性暗示，雖然後援會火速刪除相關內容，但隨著爭議擴大網友熱論，曾毅隔日回應「手表是朋友送的，我以為是塊勞力士，讓大家見笑了」，但網友認為勞力士有其標誌，怎麼會認錯？而有中國媒體人曬出該手表表面清晰圖，網友直言「都是性愛姿勢」、「太噁心了」，也有網友認為既然能賣就能戴，沒什麼大不了。然而，隨著手表爭議，曾毅昔日自爆踹人道歉事件更引人關注。

網友翻出曾毅2014年在節目「開講啦」當中自曝腳踹女員工，他當時稱某次與搭檔玲花起爭執，情緒失控下遷怒女員工，踹了對方一腳，「平生第一次打女人，我踹了她一腳，踹完她我立馬就走了」，他事後感到愧疚，決定在節目中公開此事，向對方致歉。如今隨著手表風波，昔負面行為再被翻出，網友批「為什麼不當下馬上道歉」、「踹人本來就很過分吧，不是你隨便道個歉就能踹人了」，更稱他吵架吵不過搭檔反而腳踹工作人員，直嘆「基層打工人又惹誰了」。