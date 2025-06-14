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「長安的荔枝」違限籍令?外籍演員達38位 5主演4國籍

娛樂新聞組／綜合報導
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竇驍擁有加拿大籍。(取材自微博)
竇驍擁有加拿大籍。(取材自微博)

繼「限韓令」、「限娘令」、「限古令」、「限薪令」等禁令之後，大陸廣電總局2020年頒布「限籍令」，近日熱播的陸劇「長安的荔枝」被扒出參演的外籍演員高達38位，遭質疑有挑戰「限籍令」之嫌。

「長安的荔枝」播出後爭議沒停止過，主演的那爾那茜被爆有「高考移民」的疑慮，對電視劇的口碑產生不小的衝擊後，又被扒出參演的外籍演員高達38位，被質疑違背「限籍令」，其中五位主要演員竇驍、盧芳生、馮嘉怡、安沺、蔡鷺分別來自四個不同的國家。

綜合媒體報導，在戲中飾演「盧奐」的竇驍擁有加拿大籍。早年竇驍的富豪父母為了給他一個更好的生活，攜家帶口移居加拿大。但在搬家的路上資金被洗劫一空，剛拿到加拿大國籍的他，從「公子哥」變成「落魄兒」。

盧芳生。(取材自微博)
盧芳生。(取材自微博)

在「長安的荔枝」中，盧芳生飾演了代表權力的太監「魚承恩」，他與雷佳音的對手戲讓許多觀眾都眼前一亮。

盧芳生因為父母工作調動問題，他很早就到了日本生活並加入了日本國籍。

馮嘉怡。(取材自微博)
馮嘉怡。(取材自微博)

戲中的「何有光」是個十足的「地方皇帝」，飾演這個角色的演員，名叫馮嘉怡。他原本是一個商人。國中被父親送到澳洲讀書進修，因而加入了澳洲的國籍。

安沺。(取材自微博)
安沺。(取材自微博)

安沺飾演不存在於「長安的荔枝」的原著當中的「雲清」，有美國人身分的安沺，畫了唐妝，舉手投足間都頗具古人的韻味。

蔡鷺。(取材自微博)
蔡鷺。(取材自微博)

跟安沺一樣，蔡鷺也是美國國籍，在「長安十二時辰」中，他的演技大爆發，讓靖安司「崔器」成為劇中口碑反轉最徹底的一個配角。

加拿大 澳洲 日本

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