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「6年版稅，1分沒有」 鄧紫棋6年抗爭奪舊作重錄權

娛樂新聞組／綜合報導
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鄧紫棋自曝和前東家打官司六年，從未收到版稅。(取材自微博)
鄧紫棋自曝和前東家打官司六年，從未收到版稅。(取材自微博)

香港女歌手鄧紫棋2019年宣布跟合作11年的蜂鳥娛樂解約，同時結束經紀人關係，並發文指控遭到不公平待遇，雙方對簿公堂至今六年。鄧紫棋日前以長文分享長達六年版權之爭的過程，寫下「這不是一段復仇的故事，而是一個死而復活、失而復得的奇蹟」，控訴她所創作的歌曲「六年版稅，一分沒有」，曝光委屈和官司角力，同時宣告找到法律突破口，終於可以重錄舊作，獲得數十萬點讚、轉發，上萬網友留言支持。而包括李榮浩、黄霄雲、說唱歌手乃萬等圈內人，也力挺鄧紫棋。

噓！星聞報導，素來少發文李榮浩日前轉發鄧紫棋長文，並以「已全網上線 加油」六字力挺鄧紫棋。鄧紫棋則回覆「謝謝乾爹」，展現兩人好情誼。說唱歌手乃萬則轉發文章並寫下，「you will know you‘re reborn tonight」，恭喜鄧紫棋「重生」。

黄霄雲則是寫下，「天空沒有極限，破繭的你會飛向更蔚藍的明天，繼續綻放吧我的解解」，圈內多人力挺鄧紫棋，讓網友也感性道：「這就是音樂人之間的惺惺相惜吧！」

此外，隨著鄧紫棋版權吐露長達六年抗爭路終於迎來好消息，網友還翻出2023年張杰上綜藝節目「時光音樂會」時，為了鼓勵鄧紫棋，在節目告知音頻無法上線時，他仍決定要演唱「泡沬」，表示要唱給鄧紫棋聽，並說道：「因為我希望她無論在生活在是工作，以前遇到的任何傷痛，無論是什麼情感的傷痛，我都希望它變成泡沫。」

鄧紫棋 香港

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