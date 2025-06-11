熱巴揭當年險被「克拉戀人」換角 意外曝唐嫣遲1個月進組

迪麗熱巴自爆當年差點被「克拉戀人」換角。(取材自豆瓣電影)

大陸人氣女星迪麗熱巴 ，10年前憑藉電視劇「克拉戀人」中的女二「高雯」走紅。近日，她在綜藝中吐露當年曾差點被換角，該劇製作人接著在微博 揭露換角內幕，並爆出女主角唐嫣當年晚了一個月才進組。相關話題迅速登上熱搜，不過，唐嫣工作室發出律師聲明否認此事。

「克拉戀人」的製作人劉陽爆料，當年劇已開拍一周，但幕後老闆卻想要換掉迪麗熱巴，是他與劇組工作人員開會，請大家幫忙才力保下來，直呼幕後的情況比劇本還精采。

劉陽表示，當時高雯一角原本是要找某一線女星演出，但遭對方經紀人拒絕，後來請編劇改了劇本，並打算找新人來演，編劇當時推薦了熱巴。但當時男女主角的人選尚未確定，高陽於是告訴熱巴，只要她願意等，高雯這角色一定留給她，就這樣等了半年。

劉陽還透露當時男女主角確定簽約後，他拒絕了資方各種推薦，於是劇組裡就這樣爭來爭去，甚至直到開機都忘記了給迪麗熱巴試戲。

最引人關注的是，高陽爆出當時擔綱女一的唐嫣，遲了一個月才進劇組拍戲，所以這一個月時間，編劇拚命改劇本，增加了不少高雯角色的戲分，熱巴也漸漸演活了高雯這個角色，整個劇組的人都變成她的粉絲。不過，「製片人曝唐嫣遲到一個月未進組」登上熱搜冠軍。