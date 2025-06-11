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張譯被傳息影 稱沒說不幹活 「擔心觀眾美學疲勞」

娛樂新聞組／綜合報導
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張譯想暫時停一停，回歸生活，但沒想要息影。(取材自微博)
張譯想暫時停一停，回歸生活，但沒想要息影。(取材自微博)

大陸演技派男演員張譯4月二度在華表獎稱帝，他在後台受訪時驚吐「需要停下來沉澱一下」，視同息影的決定一度登上熱搜，引起熱議。近日張譯在公開活動中首次回應傳聞，「我也挺錯愕的」、「我沒說不幹活，會繼續努力」，表示只是想暫時停一停，回歸生活。

羊城晚報報導，張譯的息影傳聞出自4月27日的華表獎頒獎典禮。當時，他以電影「三大隊」中刑警程兵一角第二次獲得中國電影華表獎優秀男主角獎，成為史上第三位兩度獲得此獎項的演員。在獲獎後的訪談中，張譯表示，「前幾年集中上映了一批作品，我覺得有點太密了，所以就故意讓自己停下來」，還說，獎杯是「觀眾與演員之間的契約」，「拿了這個獎，不好好去生活，不好好演戲，會對不起觀眾，對不起自己，生活也會拋棄我，所以我希望自己多沉澱一下」。

據報導，張譯這段話被普遍理解為宣布息影，但他此次回應：「其實我也沒說這個詞（息影），我是說想暫時停一停，這是我的原話。我不希望演員脫離生活，希望到處走一走。不走的時候陪我的貓，走的時候陪我好多、爸爸，有沒有活刀生活，但我想不幹的事情，但我會努力回歸不幹。」

據悉，張譯近年工作強度較高，2023年至2025年主演的「狂飆」、無價之寶」、「三大隊」等作品密集上映。他坦言「前幾年作品太密」，擔心觀眾美學疲勞，決定調整節奏。

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