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章子怡為「醬園弄」又瘦又醜… 「他」扮獨眼算命師竟沒人認出

娛樂新聞組／即時報導
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易烊千璽扮演的「宋瞎子」讓人認不出來。(取材自微博)
易烊千璽扮演的「宋瞎子」讓人認不出來。(取材自微博)

由陳可辛執導，章子怡楊冪趙麗穎、雷佳音及大鵬等主演的奇案懸疑電影「醬園弄」，近日公布上映日期，電影劇照及花絮亦相繼曝光，其中，除了章子怡飾演的詹周氏，讓人幾乎認不出來，還有一個盲人算命師「宋瞎子」也很顛覆眼球，據悉，這個角色扮演者正是易烊千璽。

「醬園弄」劇情改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀40年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、非常爛賭，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。

章子怡飾演殺夫兇手詹周氏，從曝光的花絮片段中可見，她的眼神凶狠、目眦盡裂，相貌改變之大幾乎難以辨認出是章子怡。而且為了扮演憔悴落泊的詹周氏，章子怡刻意讓體重暴跌至42公斤，相當敬業。

除了詹周氏，片中盲人算命師「宋瞎子」一角也讓人幾乎猜不出來是誰演的。據悉，「宋瞎子」的扮演者正是年僅24歲的「頂流男神」易烊千璽。

畫面中可見，易烊千璽以光頭、獨眼造型亮相，臉部鬍渣明顯，衣衫襤褸，髮際線後移，與平日模樣判若兩人。尤其他的眼神陰鷙神秘，肢體語言充滿滄桑感，被觀眾形容為「換臉式表演」，還有網友讚他「可塑性強的可怕」。

為了扮演憔悴落泊的詹周氏，章子怡刻意暴瘦。(取材自微博)
為了扮演憔悴落泊的詹周氏，章子怡刻意暴瘦。(取材自微博)

章子怡 楊冪 趙麗穎

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