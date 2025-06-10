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「快四十了，一事無成」 尹正發道歉文 好友心疼打氣

娛樂新聞組╱綜合報導
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尹正突然PO長文向粉絲致歉，說自己「快四十了，一事無成」。(取材自微博)
尹正突然PO長文向粉絲致歉，說自己「快四十了，一事無成」。(取材自微博)

以「麻雀」、「夏洛特煩惱」走紅的大陸男星尹正突然PO長文向粉絲致歉，說自己「快四十了，一事無成」，整篇文可看出他陷入負面情緒，好友黃曉明馬上留言鼓勵：「我不許你辜負自己的志氣。你特別好，未來還會更好。」

綜合媒體報導，尹正自認入行12年來「人醜、身材差、一事無成」，對比同齡人感到自愧不如。根據網友說法，尹正在綜藝節目上被問他的粉絲叫什麼，他沒有回答官方名稱「阿九」，而是稱之為「尹正的影迷」，讓部分粉絲不滿，認為他忽視粉絲心意。

尹正隨後解釋，曾看到一位已故男星採訪，他用「影迷」形容那些愛自己的人，他覺得好棒，用影迷是代表大家都是看他的作品來的，所以當時才回答「尹正的影迷」，至於傷害到粉絲他很抱歉。

尹正的自責言論引來演藝圈多位好友支持，編劇于正提醒他「你有『商細蕊』，哪裡沒有代表作？」歌手蘇醒也自嘲「入行18年沒什麼火的歌」，翟天臨表示「阿正，與你合作是非常棒的體驗，我從你的作品慢慢變成你的影迷。創作之路在不同年紀會有它獨有的風景。加油」。

曾合作「鬢邊不是海棠紅」的黃曉明貼心喊話「正正，十二周年快樂！你不能這樣說自己，我不許你辜負自己的志氣。你特別好特別好特別好，未來還會更好」，希望給予好友正能量。

黃曉明(右)與尹正曾合作「鬢邊不是海棠紅」。(取材自微博)
黃曉明(右)與尹正曾合作「鬢邊不是海棠紅」。(取材自微博)

黃曉明

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