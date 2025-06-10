港星馬天佑出新專輯 邀台港160藝人翻唱 宣傳效果佳

馬天佑(右)邀佘詩曼翻唱他的新歌，宣傳效果超級好。(圖／Fame Glory提供)

香港 歌手馬天佑自認天生臉皮厚，耗費超過2個月時間打造明星翻唱計畫，除了金曲歌王HUSH、歌后孫盛希助陣，演出「延禧攻略」的佘詩曼也罕見開金口高歌，馬天佑表示佘詩曼的翻唱影片上線之後，「我走到哪，都被稱讚說我的主打歌好聽，宣傳效應真的太強，真的非常感謝她」。

曾是造型師的馬天佑推出新專輯「nude」，一口氣邀約160位港、台藝人翻唱自己的新歌「我們什麼都不是」，透過不同聲線詮釋出各種的曖昧情感關係。他笑說為此使出「友情卡」之外，更翻開平常手機的歌單親邀所有歌手，他說：「雖然許多歌手都是第一次認識，但想到這首歌若他們重新演繹是多麼幸福的事，因此鼓起勇氣一個一個去問，沒想到真的成功了。」

他邀請台灣的炎亞綸 、梁文音、郭靜、曾昱嘉、黃偉晉、温嵐、戴愛玲、羅志祥 等人接力翻唱並拍攝短影音宣傳；香港則有梁漢文、陳曉東、蔡卓妍、盧巧音、蘇永康等人全力相挺，還有許久不見的王秀琳、何嘉莉、張新悅、蔣雅文等。儘管耗費許多金錢、精力，馬天佑仍甘之如飴，「不去衡量金錢，也沒去算花了多少，只希望台灣的朋友可以聽到我的音樂」。