我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平帶女兒陪同出席外交活動 習明澤未來角色受關注

川普動員兵力 洛杉磯市長：聯邦政府在做接管地方權力的實驗

港星馬天佑出新專輯 邀台港160藝人翻唱 宣傳效果佳

記者林士傑╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬天佑(右)邀佘詩曼翻唱他的新歌，宣傳效果超級好。(圖／Fame Glory提供)
馬天佑(右)邀佘詩曼翻唱他的新歌，宣傳效果超級好。(圖／Fame Glory提供)

香港歌手馬天佑自認天生臉皮厚，耗費超過2個月時間打造明星翻唱計畫，除了金曲歌王HUSH、歌后孫盛希助陣，演出「延禧攻略」的佘詩曼也罕見開金口高歌，馬天佑表示佘詩曼的翻唱影片上線之後，「我走到哪，都被稱讚說我的主打歌好聽，宣傳效應真的太強，真的非常感謝她」。

曾是造型師的馬天佑推出新專輯「nude」，一口氣邀約160位港、台藝人翻唱自己的新歌「我們什麼都不是」，透過不同聲線詮釋出各種的曖昧情感關係。他笑說為此使出「友情卡」之外，更翻開平常手機的歌單親邀所有歌手，他說：「雖然許多歌手都是第一次認識，但想到這首歌若他們重新演繹是多麼幸福的事，因此鼓起勇氣一個一個去問，沒想到真的成功了。」

他邀請台灣的炎亞綸、梁文音、郭靜、曾昱嘉、黃偉晉、温嵐、戴愛玲、羅志祥等人接力翻唱並拍攝短影音宣傳；香港則有梁漢文、陳曉東、蔡卓妍、盧巧音、蘇永康等人全力相挺，還有許久不見的王秀琳、何嘉莉、張新悅、蔣雅文等。儘管耗費許多金錢、精力，馬天佑仍甘之如飴，「不去衡量金錢，也沒去算花了多少，只希望台灣的朋友可以聽到我的音樂」。

其中最讓他驚喜的，莫過於請到偶像林宥嘉格隔空翻唱，他透露當初想到要把音樂傳給林宥嘉，竟然緊張到失眠兩天，「我發訊息前還先祈禱了一下，最後決定鼓起勇氣去問他，沒想到他竟然馬上答應，還直接錄音傳給我，真的感動到快哭出來」。

馬天佑(左)邀約炎亞綸翻唱自己的新歌「我們什麼都不是」。(圖／Fame Glor...
馬天佑(左)邀約炎亞綸翻唱自己的新歌「我們什麼都不是」。(圖／Fame Glory提供)

香港 羅志祥 炎亞綸

上一則

劉以豪「山忌」變紙片人 不離不棄中邪女友惹淚崩

下一則

登記逾260萬張票…復出演唱會太搶手 江蕙加開3場

延伸閱讀

歌手麥莉希拉宣傳新專輯 大秀「黑色透視裝」

歌手麥莉希拉宣傳新專輯 大秀「黑色透視裝」
吳彥祖錄實境節目被誤認怪老頭 網驚：斷崖式衰老

吳彥祖錄實境節目被誤認怪老頭 網驚：斷崖式衰老
AI音樂成主流？周治平：配角變主角 創作將失去靈魂

AI音樂成主流？周治平：配角變主角 創作將失去靈魂
73歲「無花和尚」關聰長居台灣擁3房 30年紅粉知己曝光

73歲「無花和尚」關聰長居台灣擁3房 30年紅粉知己曝光

熱門新聞

劉宇寧（右）下部劇是搭檔有著「萬年不紅體質」封號的李一桐。（取材自微博）

才因「折腰」暴紅…劉宇寧下部劇搭「萬年不紅體質」的她 粉絲憂翻車

2025-06-08 07:00
宏仁集團總裁王文洋的包養女大生案開庭，他並未出席。本報資料照

王文洋包養女大生開庭…白皙美眉控「生理期也不放過」

2025-06-04 09:45
章子怡公開和女兒醒醒的合照。(取材自章子怡微博)

章子怡公開9歲女兒正面照 五官拷貝汪峰「爸爸贏了」

2025-06-02 01:52
「小哈利」庾恩利穿肚兜上街，被網友偶遇。（取材自微博)

伊能靜兒小哈利「肚兜上街」網：就當他光膀子

2025-06-04 21:15
75歲薛家燕走出人生低谷，找到幸福。圖／摘自薛家燕微博

女星前夫外遇3年…想不開高樓尋死 現是億萬富婆　　

2025-06-08 15:52
肖戰主演古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

鍾漢良悔拒演「甄嬛傳」 導演記仇14年這部戲被虐失聲

2025-06-01 10:02

超人氣

更多 >
這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%

這9款車建議可買二手車「耐開又保值」 最高省40%
眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了

眼角瘀青原來是他揍的？馬斯克與貝森特白宮鬥毆 川普批太過分了
直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴

直擊╱洛杉磯示威 火光、殘骸、爆裂聲 深夜仍戒嚴
紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室

紐約白石鎮遭匪持槍入室搶劫 亞裔一家五口被綁地下室
抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密

抹茶竟然比普通綠茶更「提神」？真相大揭密