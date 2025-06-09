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陳妍希同框「又帥又紳士」球星 網友：離開不幸婚姻變漂亮

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陳妍希被網友讚恢單後「美出新高度」。(取材自Instagram)
陳妍希被網友讚恢單後「美出新高度」。(取材自Instagram)

上月才剛歡慶42歲生日的台灣女星陳妍希曬出與英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）同框合照，一身黑白禮服搭配鑽石珠寶，狀態回春，瞬間掀起網友熱議：大讚她恢復單身後，狀態越來越好，「那些年我們一起追的女孩真的回來了」、「美出新高度」。

綜合媒體報導，照片中，陳妍希與貝克漢站在深藍背景前，氣場不輸國際巨星，她開心發文：「感謝《Tatler》的邀請，很開心見到了貝克漢先生，本人真的是又帥又紳士，一次愉快的聚會。」陳妍希也曬出另一組個人寫真，畫面中她披著裸色妝感、佩戴珍珠耳環與鑽石項鍊，鎖骨與美肩若隱若現，展現成熟女性的柔美與自信。

陳妍希被網友讚恢單後「美出新高度」。(取材自Instagram)
陳妍希被網友讚恢單後「美出新高度」。(取材自Instagram)

陳妍希2月與中國男星陳曉正式離婚，5月底陳妍希過42歲生日，與8歲兒子「小星星」緊牽雙手，畫面溫馨感人。許多人發現，陳妍希恢單後狀態回春，氣色比過去更佳。這次與貝克漢罕同框，驚艷大批網友誇讚：「單身更俏啦，活力充沛回來了」、「美出新高度」「美出新高度」「越來越漂亮」、「最近的造型每次都很驚艷」、「離開不幸的婚姻就是會變漂亮」。

陳妍希被網友讚恢單後「美出新高度」。(取材自Instagram)
陳妍希被網友讚恢單後「美出新高度」。(取材自Instagram)

今年2月，陳妍希與陳曉共同宣布結束長達9年的婚姻，並強調兩人將共同照顧兒子，和平分開。儘管感情劃下句點，陳妍希狀態不減反升，戲劇、時尚活動依舊不間斷，更頻頻展現自我風格，粉絲紛紛誇讚她她離婚後的轉變與蛻變。

陳妍希被網友讚恢單後「美出新高度」。(取材自Instagram)
陳妍希被網友讚恢單後「美出新高度」。(取材自Instagram)

陳妍希 貝克漢 陳曉

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