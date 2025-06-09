一個遇渣男、一個遇渣女…黃聖依自爆初戀竟是賈乃亮
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與富商老公楊子參加綜藝「再見愛人4」後，毅然結束17年婚姻關係的大陸女星黃聖依，近日在綜藝節目「是女兒是媽媽2」中自曝初戀發生在大學時期，並主動承認對方正是男星賈乃亮。這個爆料讓不少網友炸鍋，還有人說，「賈乃亮遇渣女，黃聖依遇渣男，不如互相治癒」。
黃聖依在節目中表示，大學之前一心在學業上，沒有談過戀愛，上大學後才開啟了初戀篇章，而對象正是大學同學。同場嘉賓們於是八卦猜測起男方是誰，直到賈乃亮的名字被提及，黃聖依才輕輕點頭默認。
據悉，黃聖依與賈乃亮是北京電影學院2001級表演系同學，兩人因常被老師安排共同排練而互生情愫，最終發展成戀人關係，這段校園戀情曾被視為「金童玉女」組合。
但黃聖依大二因參演周星馳電影「功夫」一炮而紅，而賈乃亮當時尚未嶄露頭角，雙方因事業差距逐漸疏遠，最後和平分手。但兩人多年來仍維持友好聯繫，黃聖依亦曾出席賈乃亮與李小璐的婚禮。
「黃聖依的初戀是賈乃亮」讓不少網友相當意外，也感慨兩人命運相同，都走上離婚之路，有人好奇說，「如果當年他們沒分手，現在會不會更幸福？」還有人開啟撮合模式，「現在都單身，不如復合」、「賈乃亮遇渣女，黃聖依遇渣男，不如互相治癒？」但也有部分網友對於突然曝光這段舊戀情的動機存疑，質疑是否為兩人合作造勢或節目炒作。
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