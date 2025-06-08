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吳鎮宇16歲兒 從萌娃變圓潤搞笑男

記者陳穎／綜合報導
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吳鎮宇的兒子吳費曼小時候的模樣和現在差很大。（取材自微博）
吳鎮宇的兒子吳費曼小時候的模樣和現在差很大。（取材自微博）

香港影星吳鎮宇的16歲兒子吳費曼（Feynman）近照日前曝光，引起網友熱議。他曾和爸爸參加「爸爸去哪兒」走紅，多年不見的費曼，如今身高已達182公分，體型較為圓潤，蓄著中分長髮，與童年時的模樣大相逕庭。網友對他的新形象意見不一，有人稱他「少年老成」，也有人指出他眉眼與父親吳鎮宇極為相似，充滿熟悉的魅力。

吳鎮宇的兒子吳費曼小時候的模樣和現在差很大。（取材自微博）
吳鎮宇的兒子吳費曼小時候的模樣和現在差很大。（取材自微博）

照片中，費曼搞怪地扮鬼臉，雖然風格與小時候的活潑不同，但依然流露出他有趣的個性。然而，他左眼角的疤痕仍相當顯眼，再次成為焦點。這道疤痕源於2014年錄製「爸爸去哪兒」時的意外，當時導致視力受損。部分網友推測，他年幼時因傷接受激素治療，可能影響體型，並呼籲大眾更關注他的健康而非外貌。

對於外界的評論，費曼社群霸氣回應：「不喜歡現在的我可以離開，別試圖改變我來符合你們的期待。」他幽默自稱「費人」，表示不會理會無謂的批評，同時承諾會保持更新社群媒體的頻率。雖然現實中費曼較為內斂，但在網路上他幽默風趣，經常以父親吳鎮宇為題材創作搞笑內容，被網友封為「整活界新星」和「吳鎮宇頭號黑粉」，收穫大批粉絲。

吳鎮宇與費曼的父子互動也備受喜愛。吳鎮宇曾公開調侃兒子的體重，費曼則以幽默方式回擊，展現出父子間「相愛相殺」的溫馨關係，讓人感受到他們之間的深厚情感。

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