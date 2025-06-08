天王嫂屢被指整容 曬兩女兒美照粉碎傳聞

方媛（右）曬兩個女兒正面照。(取材自Instagram)

59歲天王郭富城與小22歲愛妻方媛（Moka）結婚八年，育有兩名女兒，方媛曾被指是「天王嫂培訓班」的一員，且曾經整容。日前方媛曬出他們一家四口到馬場的照片，兩個女兒穿上深藍色牛仔裙，正面樣子可見五官輪廓精緻，完美遺傳爸媽的優良基因，間接粉碎了方媛整容傳聞。

方媛在社交平台曬出與母親的合影，並配文感謝母親從小到大的守護及對孫輩的付出。而方媛的母親雖然已經57歲，但看起來皮膚緊致，相當年輕，不少網友大讚「年輕時絕對是大美人兒一枚」、「方媛完美遺傳到了媽媽的美貌」。

郭富城2017年生下大女兒Chantelle，2019年又有二女兒Charlotte，一家四口幸福溫馨，成為天王嫂的方媛，積極經營個人社群平台，除了曬美照外還有育兒點滴。

其實，郭富城當年娶方媛時，一度因為22歲的年齡差以及「天王娶網紅」受到網友質疑，如今，八年過去了，方媛已經穩坐「天王嫂」地位，而她「低調、穩重、顧家」的形象，不僅獲得郭富城肯定，也受到網友正面評價。

在方媛的眼中，郭富城愛家、愛妻子、愛女兒，工作方面，更是兩個女兒的榜樣。但方媛表示，自己也想要成為女兒們心中的榜樣，因此才會出來工作，並非如同傳言一樣，是因為郭富城小氣。她還舉例證明，稱郭富城因為擔心她太過於思念父母，把岳父岳母都接到香港 照顧。

此外，日前方媛遭傳再懷有身孕，郭富城被問起該事時疑似默認，而近日郭富城與方媛被直擊出現在賣場，方媛一襲黑色套裙小腹微凸讓人再度懷疑起有孕的真實性。

郭富城與方媛在香港尖沙嘴的商場名店被直擊，二人身穿黑色衣服相當低調，夫妻倆途中有說有笑，方媛更被目睹買精品，由郭富城買單，相當寵妻。

不過令人眼睛為之一亮的是，方媛身穿一襲全黑套裝緊緊包住全身，直擊網友表示，方媛當天走路時明顯偏怪，步伐與孕婦的姿態一樣，且有網友認為，方媛刻意選用黑色服飾，是為了掩蓋孕肚，但卻不慎露餡，掀起熱議。