章子怡、楊冪約「醬園弄」蛋糕局 粉絲暴動想跟

章子怡飾演將丈夫謀殺並分屍的詹周氏。（取材自微博）

大陸女星楊冪 近日在社交平台發布「芒種節氣」相關內容，配圖為小麥蛋糕並寫下「小麥說『我熟啦』」，沒想到釣出影后章子怡 在評論區留言，「想起了我們的蛋糕，上海咱們約」，楊冪隨即回覆「必須約」。兩大美女的夢幻連動引起網友熱議，並猜測應該是為了新片「醬園弄」。

「醬園弄」改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀40年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、沉溺賭博，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。

該片是章子怡離婚後接下的第一部電影，自然引起不少關注，其他演員還包括易烊千璽、雷佳音、李現 、趙麗穎、楊冪等大咖，陣容強大，歷年罕見。

據悉，章子怡和楊冪的IP位址顯示皆在北京，但兩人約定上海見面，網友推測可能與電影「醬園弄」宣傳相關，也有人認為，這段互動體現了兩人私交不錯，此番操作皆是為了替電影預熱。

不少網友看了兩人互動，紛紛表示，「帶上我，我也想參加」、「期待兩位美女的電影上映」、「美女們友誼長存」。