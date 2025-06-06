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打架了？馬思純男友疑被毆傷 網勸她：快分手

記者陳穎／綜合報導
馬思純和張曼樂交往快3年，分分合合不斷。(取材自微博)
馬思純和張曼樂交往快3年，分分合合不斷。(取材自微博)

以「七月與安生」拿下金馬影后的大陸女星馬思純，與搖滾樂隊「盤尼西林」主唱張曼樂的戀情屢遭外界質疑。近日傳出男方現身醫院與派出所，臉部疑似被酒瓶砸傷留下瘀青、行動遲緩，引發網友關注是否涉及糾紛或衝突。雙方過往多次傳出分合，如今再添話題，引發議論。

近日有網友爆料，疑似在北京某醫院急診室偶遇張曼樂，他臉上都瘀青，疑似被酒瓶砸傷，隨後又被目擊出現在派出所調解室，而且他看起來行動遲緩，鼻腔有結痂痕跡，網友推測事件可能與糾紛或肢體衝突有關。

據悉，馬思純和張曼樂分分合合多年，網友一直不看好這段戀情，認為男方私生活混亂，配不上馬思純，並屢勸馬思純離開他。兩人在2021年3月被拍牽手曝光戀情；2022年8月官宣。今年4月傳分手，但這個月仍有網友目擊馬思純在停車場等張曼樂。

有網友提及張曼樂曾在朋友圈回應事件，稱「昨兒大家都喝大了」、「都是哥們兒散了」。

張曼樂因綜藝「樂隊的夏天」成名，但長期陷入抄襲、粗俗言行等爭議，不少網友對他的品行存疑，並諷刺事件為「又挨揍進局子」。

據悉，馬思純不只一次被網友吐槽「戀愛腦」，質疑她為何選擇與張曼樂交往，並對比她前任歐豪等過往戀情，形容她總「在垃圾堆裡找男人」。

張曼樂疑似遭人毆打受傷。(取材自微博)
張曼樂疑似遭人毆打受傷。(取材自微博)

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