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「少林女足」殺青了？周星馳罕見親自接待影迷探班 大製作場景曝光

娛樂新聞組／即時報導
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周星馳邀請粉絲到片場參觀，並親切互動。(取材自微博)
周星馳邀請粉絲到片場參觀，並親切互動。(取材自微博)

由「星爺」周星馳執導的新片「少林女足」日前傳出殺青，讓不少影迷相當開心，不光如此，周星馳還在社交平台分享邀請粉絲到片場參觀的照片，他更親身擔任接待，令不少網友看了羨慕不已。

據悉，「少林女足」結合少林功夫與足球元素，講述中國女子足球隊「峨嵋隊」征戰亞冠杯的熱血故事。全片歷時3個月拍攝，迪麗熱巴於6月2日完成個人戲分，其他主演如張小斐、張藝興的戲分此前已陸續殺青。

近日，周星馳罕見邀請11位忠實粉絲進入拍攝現場，親自帶領他們參觀億元級片場，並全程互動。活動中，星爺以導演身分解說拍攝細節，粉絲不僅近距離觀察其工作狀態，也獲得簽名合照機會，他更在粉絲T恤上親筆簽名，展現親和的一面。

探班花絮也意外曝光了「少林女足」的拍攝場景，畫面中可看到人造草皮上模擬足球場白線布局，四周掛滿用於後期特效的綠幕。

探班活動後，星爺特地透過社交平台分享與粉絲見面的心情，「小人物，成大事！從觀眾變成見證者，從Nobody成為現場的Somebody！真實見證，現場互動，所有都是最好的安排！」

有消息指出，「少林女足」已完成拍攝進入後期階段，此次探班被視為殺青後的特別安排。據網友猜測，「少林女足」有望在2026年春節檔上映。

周星馳 春節 迪麗熱巴

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