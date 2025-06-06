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網紅開唱涉抄襲、粉還喊話PK… 汪蘇瀧「因禍得福」24小時漲粉近百萬

娛樂新聞組／即時報導
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汪蘇瀧「因禍得福」狂漲粉。(取材自微博)
汪蘇瀧「因禍得福」狂漲粉。(取材自微博)

網紅主播何秋亊演唱會涉抄襲事件近日持續發酵，其演唱會服化道被指抄襲歌手汪蘇瀧演唱會，何秋亊工作室和何秋亊本人做出了道歉。但有何秋亊的粉絲在社交媒體喊話，「網紅怎麼了，有本事讓汪蘇瀧來打PK」，沒想到此提議遭到廣泛質疑和嘲諷，更讓汪蘇瀧「因禍得福」狂漲粉。

據觀察，事發後，當何秋亊粉絲量持續下跌的同時，汪蘇瀧的抖音粉絲量卻快速上升，截至5日當天，汪蘇瀧抖音粉絲量已突破970萬，24小時內，漲粉直逼100萬。

值得一提的是，不少網友跑去關注汪蘇瀧的帳號可能不完全是因為「看熱鬧不嫌事大」，有很多人表示自己雖然一直以來沒有關注他的社交帳號，平時也不會追蹤他的動態，但早已聽汪蘇瀧的歌很多年了，稱得上「忠實聽眾」。

而何秋亊粉絲的一句「有本事讓汪蘇瀧來打PK」，也讓大眾產生逆反心理，透過實際行動表達對汪蘇瀧的支持，形成「流量投票」效應。

汪蘇瀧、許嵩、徐良三人素有「QQ音樂三巨頭」之稱，他們的歌曲是90後一代人的青春回憶，汪蘇瀧創作了相當多首膾炙人口的歌曲，在綜藝「吐槽大會」上他還曾自我調侃，「我出門的時候，只要經過台球廳、小賣部理髮店，凡是人均消費超不過20元的地方，都能聽見我的歌」。

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