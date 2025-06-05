觀劇看影／宋威龍撩妹畫眉 包上恩崩潰變「小新」

宋威龍在「韶華若錦」中飾演冷面戰神江緒，卻有暖心一面。(圖／台灣大哥大MyVideo提供)

新生代甜美小花包上恩，搭檔宋威龍主演的古裝愛情劇「韶華若錦」，自開播以來好評不斷，兩人高顏值CP與從戲裡到戲外的高甜互動，讓觀眾看得心花怒放，尤其從宋威龍主動公主抱、床咚等名場面連發，加上男身高185公分與女162公分的身高差，視覺張力十足，一路發糖到粉絲尖叫：「這根本是古偶劇發糖教科書！」

「韶華若錦」中，宋威龍飾演冷面戰神江緒，搭檔包上恩飾演將門嬌女明檀，以「先婚後愛」為主線，揉合權謀懸疑與戀愛成長，成功引發觀眾共鳴。其中最讓觀眾紅心暴擊的，莫過於床咚吻戲橋段，劇中，宋威龍與包上恩因誤會發生爭執，江緒直球問：「王妃想怎麼補償？」正當明檀還在思索，江緒便先吻額頭、再吻鼻頭、最後直球吻上雙唇，整個人撲倒在床，氣氛瞬間紅溫。包上恩羞回：「夫君受了傷，還是收斂些...」這場戲觀眾瞬間暴動，狂喊：「這對可以直接開船了嗎？」

該劇堪稱「甜寵劇的糖倉」，除了吻戲不手軟，更有江緒為王妃畫眉橋段笑果十足！包上恩為哄吃醋的江緒送上束帶禮物，沒想到江緒自信滿滿畫眉還誇口：「本王在詩畫上，也算頗有些造詣，王妃請放心！」結果畫出來竟讓王妃變成粗眉女，包上恩當場崩潰喊：「莽夫！」網友笑翻：「蠟筆小新穿越來了！」

戲裡撒糖不停，戲外2人互動也甜蜜，包上恩誇宋威龍「顏值真的很高」，宋威龍則甜讚女方：「這種好無法用一句話概括，她人漂亮、性格好。」劇情聚焦先婚後愛的轉折，包上恩坦言：「從婚姻到戀愛，顛覆我對感情的認知。」宋威龍也笑說：「自己本來也好奇後面怎麼愛，沒想到最後還是成了真香現場。」