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柳岩魚刺卡喉3億人搶看 網嘲小題大作

娛樂新聞組／綜合報導
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女星柳岩喝湯「卡魚刺」就醫。(取材自微博)
女星柳岩喝湯「卡魚刺」就醫。(取材自微博)

性感大陸女星柳岩分享自己吃魚時不慎卡到魚刺、還附上就醫過程的內視鏡畫面，警示網友「不要跟魚刺搏鬥！」這一新聞登上熱搜，閱讀量超過3億次，但部分網友認為「小題大作」，「卡魚刺也要上新聞？」但也有人力挺柳岩，「公眾人物的影響力能有效推廣科學處理方式」。

綜合媒體報導，從柳岩公開的內視鏡畫面中可見，醫師使用專業器械從喉嚨中精準夾出魚刺。柳岩在文中寫下：「卡魚刺是常發生的事，去醫院取魚刺是第一次。」她開勸眾人，無論如何都別跟魚刺搏鬥，「越早去醫院，越早解脫」。她也附上一張在車上的自拍照，透露是喝了鯽魚湯才卡刺，「愛喝，以後不喝了」。

網友在評論區分享自行處理卡魚刺的經驗，柳岩提醒「放棄抵抗，早去醫院，真的」。至於有粉絲關心食道是否有被劃傷？她表示完全沒有，「可能就扎了一個刺的傷口，沒啥事」。

部分網友認為柳岩「小題大作」，「卡魚刺也要上新聞？」但更多人表示，公眾人物的影響力能有效推廣科學處理方式，力挺柳岩應該呼籲大眾用正確處理方法。

據媒體報導，一名29歲男子卡到魚刺後，誤信坊間偏方，透過喝醋、吞飯等方式解決，導致魚刺深入食道，刺穿食管和胸主動脈，最終不治身亡。

柳岩憑藉豐滿上圍走紅演藝圈，近年來除了擔任主持人，更在「夢華錄」、「來福大酒店」、「『騙騙』喜歡你」等多部影劇作品中演出，一甩花瓶形象，贏得好口碑。不過，今年1月，柳岩被知名狗仔爆料「知三當三」，甚至還安排狗仔拍照爆料戀情，以逼男友與正宮離婚。

柳岩喝湯卡魚刺就醫。(取材自微博)
柳岩喝湯卡魚刺就醫。(取材自微博)

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