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才說激情戲拍不了…劉宇寧「折腰」圓房被封「床戲天花板」

娛樂新聞組／綜合報導
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劉宇寧(右)、宋祖兒在「折腰」中展現好默契。(取材自微博)
劉宇寧(右)、宋祖兒在「折腰」中展現好默契。(取材自微博)

由宋祖兒、劉宇寧主演的古裝權謀劇「折腰」雖然已於日前大結局，但全劇討論度依然居高不下，尤其是29集和32集的「圓房戲」，被不少網友封為「床戲天花板」。其實，「折腰」原著中的激情橋段相當露骨，劉宇寧曾在直播時表示，「如果真按原著拍了，我估計演員和導演都進去了」，一度引發熱議。

「折腰」，自開播以來話題不斷，尤其是男女主角世仇聯姻、先婚後愛的劇情，讓人愈看愈過癮。大結局中，以主角魏劭（劉宇寧飾）與小喬（宋祖兒飾）的情感圓滿為主線，輔以配角命運的悲劇性收場，呈現了亂世中家族、權謀與愛情的複雜糾葛。

雖然劉宇寧先前的那段話讓粉絲一度失望，但沒想到的是，「折腰」中竟然有兩場「圓房戲」。29集中，兩人在床上正激吻時，卻被緊急的軍情打斷，觀眾原以為這是「折腰」最大尺度床戲，沒想到32集中的第二次圓房更激情。

不少觀眾認為這場戲「欲而不俗」，是「性張力爆表的純愛演繹」、「含蓄留白符合古典美學」，還有人大讚「巍侯」劉宇寧簡直是教科書級演技，「用臉和『眼技』就能開車」、「床戲絕對可以載入史冊」、「床戲天花板」。相關話題一度衝上熱搜，閱讀量破10億。

有趣的是，劉宇寧、宋祖兒直播時恰巧與觀眾同步收看這場戲，兩人皆害羞到不行。只見宋祖兒摀臉躲避、眼神閃躲，直問「這真的是能看的嗎」，劉宇寧則用「導演要求必須這麼拍」、「喝酒壯膽」等理由緩解尷尬，甚至被發現耳朵尖通紅的窘境，讓網友笑翻。

劉宇寧、宋祖兒在「折腰」中的強烈CP感，也讓不少網友大呼「二人二搭」，甚至提出希望他們合作現代偶像劇，也有人將「將門毒后」等IP列為理想劇本。

劉宇寧(右)、宋祖兒圓房戲被封「床戲天花板」。(取材自微博)
劉宇寧(右)、宋祖兒圓房戲被封「床戲天花板」。(取材自微博)

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