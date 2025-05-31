炒作？受委屈？「最美周芷若」怒喊「因為我好說話？」又秒刪…

祝緒丹發文「覺得我好說話？」又刪除，引發猜測。（取材自微博）

因2019年版「倚天屠龍記」獲封「最美周芷若」的大陸女星祝緒丹，近日因連續秒刪兩條微博 引發熱議，內容提及「覺得我好說話？」引發網友猜測她受到了難以言明的委屈，相關話題登上熱搜。

據網友截取內容顯示，祝緒丹先發布質問性質動態，「因為覺得我好說話？」，隨後補充說明「跟公司沒關係別亂猜了，多的也不能說。看看怎麼解決吧」，兩條內容均在10分鐘內刪除，但閱讀量已經破億。

眾所周知，祝緒丹近日參加熱門綜藝「乘風2025」，她在節目中裡展現出溫和個性，讓不少觀眾覺得「她比較好說話」，因此懷疑秒刪微博，或許和被暫時加塞男嘉賓助陣，導致不滿發文吐槽。還有網友猜測，事件可能跟祝緒丹的經紀公司「嘉行傳媒」有關。

另外，也有人指出，也許是因為「乘風2025」最新一輪公演舞台即將到來，密集的訓練與高壓環境，可能對祝緒丹造成不小壓力。

不過也有網友懷疑祝緒丹是在自我炒作。據悉，她主演的「廬州月」舞台劇 將於6月上檔，部分網友指出「秒刪、熱搜、新作宣傳」是常見套路，因此懷疑整起事件是有意蹭熱度。但也有粉絲不以為然，認為祝緒丹應待是遇到了不公平公正的事情。