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19歲榮梓杉心肌炎一度傳出「情況危急」…親上線「報平安」

娛樂新聞組／綜合報導
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「國民弟弟」榮梓杉傳出心肌炎復發，引起網友關注。(取材自微博)
「國民弟弟」榮梓杉傳出心肌炎復發，引起網友關注。(取材自微博)

憑藉電視劇「隱秘的角落」知名度大開的19歲「國民弟弟」榮梓杉，近日被爆料在拍攝仙俠劇「鹹魚飛升」期間心肌炎復發，情況危急。消息一出，秒登熱搜。隔天，榮梓杉透過微博親自回應，稱就醫後確認目前狀況良好。

榮梓杉近期忙著拍攝由王鶴棣主演的仙俠劇「鹹魚飛升」，據悉，榮梓杉在劇中飾演具有反轉魅力的角色「孟河澤」，戲分吃重，但也因為高強度工作被推測為健康問題的誘因之一。

其實，榮梓杉曾不只一次在綜藝節目中透露，自己16歲時曾因突發心肌炎被送往ICU搶救，住院半個月。當時他在前往醫院的路上出現「吐粉紅色泡沫」（心臟衰竭症狀），在急診室內更目睹一旁病患過世。他坦言，這是他首次直面死亡威脅。

不過，也因為這段經歷促使他重新思考人生目標，從追求「成為最厲害的人」轉向更注重家庭與健康。

榮梓杉疑似心肌炎復發消息曝光後，不少網友紛紛喊話，「希望爆料不是真的」、「身體是一切，照顧好自己」、「這個病不能過度勞累」。但也有人想起他前一天才被爆出與混血美女當街抽菸、互動親密，質疑健康出問題會不會與近期私生活有關。

榮梓杉以賈樟柯執導的電影「山河故人」出道，他在拍戲期間同時準備大學考試，並以優異的成績取得「中央戲劇學院」表演專業第一名及「北京電影學院」表演專業第一名，被網友大讚戲裡戲外都是學霸。

王鶴棣 微博

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