戲說從頭／包上恩色誘失敗 反批宋威龍有隱疾

「韶華若錦」中，宋威龍（右）、包上恩互動甜蜜。（取材自微博）

由演員宋威龍、包上恩主演的古裝劇「韶華若錦」開播後迅速引爆熱潮。戲裡，宋威龍屢次英勇救美，寵妻、護妻毫不手軟，「公主抱」更是家常便飯，外加帥氣外表，讓包上恩先婚後愛大暈船，甚至主動追求、不惜色誘，殊不知宋威龍冷靜自持，反倒讓包上恩誤以為他「有隱疾」，笑料百出。

宋威龍曾於「鳳囚凰」、「以家人之名」中有亮眼表現，這次在「韶華若錦」裡飾演定北王「江緒」，乃平定邊疆、運籌帷幄的一代將帥，為整肅朝中腐敗以身入局，政治聯姻求娶將門千金「明檀」（包上恩 飾），並接受女方提議簽署婚前契約，遵守「不得逾禮」的規定。

因此當被妻子誤會「有隱疾」時，哭笑不得的宋威龍只好開啟調情模式，相約包上恩一起沐浴，更床咚對方，直言：「本王過往雖不近女色，但於夫妻之道，一切正常。」還作勢要脫衣，惹得包上恩臉紅心跳，高甜曖昧氛圍溢出螢幕，戲外兩人相處也十分逗趣，自曝私下稱呼對方都叫「龍龍」跟「包包」，CP感十足。

說起最難忘的戲，宋威龍直言是包上恩為他放煙火時，「我覺得江緒是從那個時候真正愛上明檀」，而包上恩則表示，宋威龍幫自己洗頭，過程中感受到對方的貼心，會顧慮某些戲份是否會讓她覺得不舒服，展現紳士氣度。

但同時，包上恩亦笑稱：「他私下還滿愛搞怪的，很像小學生，像是會拿著之前演戲的片段來問我帥不帥，是不是就很臭屁，很像小孩子。」宋威龍則笑回：「她也是小學生！」兩人還會在片場一起唱歌，可愛互動足見好感情。