紅毯懟臉簽名變照妖鏡 楊冪閃開 網：沒去的很幸運

楊冪躲開鏡頭。(取材自微博)

時尚芭莎年度盛典28日隆重舉行，現場眾星雲集，包括楊冪 、張震、孫儷 、吳謹言、趙今麥、林志玲 等人都盛裝出席，但因「鏡頭簽」環節採用高倍率、多角度懟臉鏡頭拍攝明星特寫，放大皮膚瑕疵和五官狀態，導致部分參與者被評「顏值翻車」，未出席藝人則被網友調侃「躲過一劫」，「沒去芭莎的很幸運了」登上熱搜。

綜合媒體報導，盛典走紅毯時候，楊冪並不是單獨走的，而是和影后惠英紅一起，兩人相差27歲，鏡頭簽名環節，65歲的惠英紅在這方面完全不在乎，大大方方簽名，她這個年齡狀態已經保養得很好了，自然又有氣質，懟臉鏡頭反而顯得她真實，非常加分。

等到惠英紅簽完，讓出位置給楊冪，楊冪只是手部出鏡，發現鏡頭移向自己之後，有個很明顯的閃避動作，令人無語。

孫儷。(取材自微博)

林志玲。(取材自微博)

據報導，50歲的林志玲被指隨著年齡增長，再怎麼善於保養，臉上總歸要有皺紋；孫儷不懼對臉拍，但粉底色號沒選對，生圖曝光臉比脖子還黃；姚晨臉部很緊緻，但眼周暴露年齡感；34歲的吳謹言產後復出臉部很是緊緻，但能看出眼底細紋和法令紋；趙今麥因細膩皮膚和精緻五官成「洋娃娃代表」，完美詮釋了什麼叫做青春無敵。

吳謹言。(取材自微博)