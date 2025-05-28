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不是客串是女一？ 迪麗熱巴演星爺「女足」 從開機一路拍到殺青…

娛樂新聞組／即時報導
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迪麗熱巴是電影「女足」的女主角嗎？大家都在猜。(取材自微博)
迪麗熱巴是電影「女足」的女主角嗎？大家都在猜。(取材自微博)

「喜劇之王」周星馳前年宣布要拍女版「少林足球」電影「女足」（暫名），網上一度瘋傳90小花迪麗熱巴雖參演，卻只是客串，但也有網友不信，直呼「她應該就是女一」，相關傳聞沸沸揚揚。近日，有網友發現，迪麗熱巴從電影開機至今，全程參與了拍攝，似乎應驗了「她是女一」的猜測。

「女足」自前年宣布開拍後，不時有女星主動要求加盟，希望成為新一代「星女郎」。至於熱巴究竟是客串還是女主角，劇組方面從未正式回應，但粉絲希望她藉此收復「大女主」失地，不過也表明「聽謠不信謠」，一切都以官方宣布為主。

原本被外界認定為「女一」的張小斐，近日被發現現身山東青島，外界早前認為「女足」已在2個月內拍攝完畢，但據悉只是張小斐個人戲分而已。目前傳出該片仍在廣東深圳某大型體育場取景拍攝，場地內搭設大量帳篷、吊臂，製作規格龐大。

相對之下，迪麗熱巴被發現從開機到殺青全程參與，另傳她將於6月6日與劇組一起收工，加上周星馳長年的合作夥伴田啟文稍早前受訪表示，迪麗熱巴在片中的角色相當關鍵，似乎間接證實迪麗熱巴的分量。

不過，據豆瓣等平台流傳的番位顯示，迪麗熱巴位列張小斐、張藝興之後，排名第三，推測她可能飾演關鍵球員或副線角色。另有消息指她可能以「特別出演」形式參與，戲分集中但非女一。真相如何，尚待官宣揭曉。

迪麗熱巴 周星馳

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