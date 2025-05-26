我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國軍事雜誌：犯台最佳時機是「颱風前上班日下午」、可不戰而勝

美籍台灣中青年 三理由紛紛選擇海歸

妻朱媛媛癌逝 辛柏青路演舊照流出…他兩眼通紅

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
辛柏青參加路演活動時，「難過情緒都在眼底」。(取材自微博)
辛柏青參加路演活動時，「難過情緒都在眼底」。(取材自微博)

有「國民媳婦」稱號的大陸知名演員朱媛媛日前驚傳過世，其演員丈夫辛柏青發訃聞通告外界，並指出朱媛媛與病魔對抗近五年。近日，有網友PO出辛柏青在4月間出席「大風殺」電影路演及北京國際影展開幕式等活動時，他雖全程配合卻難掩憔悴，多次低頭掩飾泛紅的眼眶。相關話題登上熱搜。

辛柏青稱妻子生病期間，「沒有悲觀消沉，依然把對生活熱愛，用歡笑和溫暖傳給身邊每個人」，而5月26日正是辛柏青和朱媛媛結婚19周年紀念日，離她19日過世日期，僅相隔了9天。

據公開資料顯示，兩人在中央戲劇學院相識相戀，畢業後一同進入中國國家話劇院工作。2006年5月26日，兩人登記結婚，直到8年後才在澳洲補辦了婚禮。

他們是令人稱羨的模範夫妻，辛柏青曾在受訪時提到，上大學時對朱媛媛一見鍾情，正是被朱媛媛陽光開朗的性格打動，「她能把我從憂鬱的情緒當中帶出來，讓我不那麼封閉或悲觀。所以我覺得我特別幸運能夠遇到她，要不然我沒準得抑鬱症了」。

朱媛媛離世後，有網友找到辛柏青在4月間出席「大風殺」電影路演及北京國際影展開幕式等活動時的畫面，只見他被觀眾問到妻子近況時，停頓了兩秒才回應「她在工作呢」，期間被發現眼眶通紅、語氣克制。劇組訪談時，身為主演的他還被擠到了最邊上，有網友推測應該與妻子病況有關。

不少網友心疼表示，「現在終於知道為什麼了」、「難過情緒都在眼底」、「這才是真正的愛情，希望人間沒病痛」，並紛紛喊話辛柏青節哀。

澳洲

上一則

李連杰炫女兒全大學畢業 自曝「小學沒畢業」

下一則

貝克漢長子寵妻棄母 自英出走來美近斷絕聯繫

延伸閱讀

妻朱媛媛癌逝 辛柏青上月路演「強忍淚水」畫面流出

妻朱媛媛癌逝 辛柏青上月路演「強忍淚水」畫面流出
章子怡深夜發文悼朱媛媛 自曝「這病況」讓粉絲超心疼

章子怡深夜發文悼朱媛媛 自曝「這病況」讓粉絲超心疼
深夜發文緬懷朱媛媛…章子怡自曝有胃病 「半夜被痛醒」

深夜發文緬懷朱媛媛…章子怡自曝有胃病 「半夜被痛醒」
朱媛媛癌逝「兒子」易烊千璽悼念：山花終將離去

朱媛媛癌逝「兒子」易烊千璽悼念：山花終將離去

熱門新聞

劉宇寧、宋祖兒主演的古裝權謀陸劇「折腰」熱度極高。(取材自微博)

「折腰」原著激情尺度大？ 劉宇寧調侃：照原著拍大家都得進去…

2025-05-18 08:00
劉嘉玲(後排中)和師長、同學大合照。(取材自微博)

劉嘉玲回蘇州迎60歲生日 曬大合照…網友「有一驚人發現」

2025-05-21 08:00
陳妍希演出古裝大戲「藏海傳」。圖／Disney+提供

陳妍希新老公是香港不老男神…曝肖戰私訊內容曝光

2025-05-19 10:07
「藏海傳」女主角由張婧儀擔綱。(取材自微博)

肖戰果然魅力難擋…「藏海傳」開播收視登頂 觀眾評價竟都一樣

2025-05-18 21:39
劉嘉玲與老師同學餐敘。（取材自小紅書）

劉嘉玲素顏回鄉慶「60」同學會 合照網看傻：這狀態絕了

2025-05-24 02:10
孫儷在「蠻好的人生」飾演事業女強人「胡曼黎」。圖／愛爾達電視提供

孫儷拍戲戴結婚耳環 男星吐不願和她拍吻戲驚人內幕

2025-05-18 10:40

超人氣

更多 >
被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬
好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音

好市多奶油生菜「買一盒吃一年」 他邊種邊吃：都市農夫福音
中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜
復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易
空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌

空服員爆料：登機時向乘客打招呼 並不是因為禮貌