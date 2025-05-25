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章子怡「醬園弄」拆上下部被看衰 網酸：演員拍1次賺2次

娛樂新聞組／綜合報導
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陳可辛(右)、章子怡去年曾攜「醬園弄」出席坎城影展。(路透資料照片)
陳可辛(右)、章子怡去年曾攜「醬園弄」出席坎城影展。(路透資料照片)

由陳可辛執導、章子怡主演的電影「醬園弄」，從籌備到開拍皆獲得極高關注。該片日前公開新海報，宣告成為「上海國際電影節」開幕電影。但引人關注的是，「醬園弄」將拆成上下兩部上映。此舉引發網友質疑，恐流失觀眾，影響票房表現。

「醬園弄」改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，講述上世紀40年代的上海，有一位屠夫經常出軌嫖妓、沉溺賭博，更會回家毆打妻子詹周氏，最後詹周氏將丈夫謀殺並分屍收場。

該片是章子怡離婚後接下的第一部電影，陳可辛曾說，他一直在等章子怡。其他演員還包括易烊千璽、雷佳音、李現、趙麗穎、楊冪等一線明星，可說陣容相當強大。

據悉，「醬園弄」最初在坎城首映的版本長度為150分鐘，但最新消息是，該片將分拆為上下兩部，上部命名為「醬園弄·懸案」，下部尚未官宣。對此，導演陳可辛親自解釋，「這部作品情節複雜、人物眾多，涵蓋時代轉折，因此單部影片無法承載，我和團隊反覆打磨後，決定以上下兩部形式呈現」。

他坦言這是一次大膽的嘗試，也承認是「很大的冒險」。

「分拆為兩部」消息傳開後，在網上引發不小質疑。有人直言，「第一次看到懸疑電影還要分上下兩部上映的，就不怕電影營造的氣氛沒了，情緒也中斷了」、「不擔心票房崩了？」還有網友調侃演員「只拍一次、分賺兩次」。但也有人持樂觀態度，認為分拆上下部能保留更多細節。

此外，另有人提起章子怡舊作「太平輪」的失敗經驗，當時拆為兩部上映後，最終總票房僅達2.46億元人民幣，其中第二部只收了5000萬元人民幣。

據了解，「醬園弄·懸案」預計在6月下旬上映，具體時間尚待官方確認。

「醬園弄」拆成上下兩部，上部為「醬園弄·懸案」。(取材自微博)
「醬園弄」拆成上下兩部，上部為「醬園弄·懸案」。(取材自微博)

章子怡 李現 楊冪

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