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被拷問「拍吻戲啥感覺？」 「親嘴天才」張凌赫「幾句話」化解尷尬

娛樂新聞組／即時報導
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張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)
張凌赫是公認的「親嘴天才」。(取材自微博)

前段時間在電視劇「愛你」中飾演暖男中醫師「何蘇葉」的張凌赫，近日在參加綜藝「開始推理吧3」時，被「話題製造機」金靖當場拷問，「拍那麼多吻戲到底啥感覺？」苦主張凌赫在眾人笑聲中雖然一度尷尬，最後卻仍機智地以三言兩語為自己化解危機。

在「雲之羽」中扮演「姐弟」的金靖、張凌赫，在現實生活中也是好朋友、好姐弟，連上綜藝節目都湊在一塊。近日，在「開始推理吧3」中，喜劇演員出身的金靖，自嘲「毫無吻戲經驗」，並當場提出想與張凌赫合作吻戲，還開玩笑稱「可以跟在座的每個人都加一場吻戲」，結果遭劉宇寧吐槽「我們未必同意」引發全場爆笑。

金靖甚至問張凌赫一個很有趣的問題，「你這半年拍了快二十場吻戲，親麻了吧？」、「拍那麼多吻戲是什麼感覺」，惹得全場哄堂大笑。

張凌赫聽後一陣尷尬，摸摸後腦勺一臉無奈表示，「習慣了，拍戲的時候得全情投入，導演一喊卡，立刻就得抽離。」他並進一步解釋，拍感情戲需要先讓自己「愛上對方」，才能讓觀眾有代入感，但收工後會立刻回歸現實。

這個八卦話題雖然有趣，卻也引發了一些爭議，有人質疑「演員的吻戲不該在節目中被討論」，也有人說，「吻戲是演員的工作，但更應該聚焦在演技上」。

據悉，張凌赫在「愛你」中和徐若晗有著酒後吻、車內吻、沙發吻、櫻花之吻等多達60場吻戲，讓網友盛讚張凌赫是「親嘴天才」。他本人不但照單全收，還透露獲得爸媽認證「好看」。

金靖拷問張凌赫，「拍那麼多吻戲到底啥感覺？」(取材自微博)
金靖拷問張凌赫，「拍那麼多吻戲到底啥感覺？」(取材自微博)

劉宇寧

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