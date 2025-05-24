楊冪傳新公司簽一哥 網熱議：拆散林更新與趙麗穎CP？

楊冪自立門戶開新公司「天伊娛樂」。(取材自微博)

大陸人氣女星楊冪 曾在2014年與兩位經紀人共同創立公司「嘉行傳媒」，捧紅了多位簽約藝人，但在2023年時，雙方結束合作關係，楊冪自立門戶開公司。近日，有著「9億少女的夢」美稱的林更新被爆出已簽約楊冪公司，消息一出，引發網友熱議，還有人憂心，他和趙麗穎 CP將被拆散。

楊冪在2014年與兩位經紀人成立的「嘉行傳媒」，捧紅多位藝人，包括迪麗熱巴 、高偉光等，令公司市值一度超過50億人民幣（約6.96億美元），是圈內數一數二的經紀公司。

但在與公司合作九年後，楊冪於2023年宣布與「嘉行傳媒」結束合作關係，之後她自立門戶開公司「天伊娛樂」，她的母親持股60%，新經理人持股30%，餘下的10%則由他人持有，如此一來她的自由度會更加大。

近日傳出，憑藉「步步驚心」中十四爺一角走紅的林更新，將加盟楊冪新公司，成為一哥。網傳林更新將以「全約」形式加盟，包括30%的自主權和專案投資分紅權，但尚未獲得官方確認。

除了林更新外，還傳出鄭合惠子、新生代演員王佑碩也加盟，而田嘉瑞、郭俊辰則是商務分約。