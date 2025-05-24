「時代少年團」隊長搭機遭圍堵 怒斥私生飯太解氣

馬嘉祺被多名私生飯圍堵，忍不住出言怒斥。(取材自微博)

由馬嘉祺、丁程鑫、宋亞軒、張真源等七人組成的大陸男團「時代少年團」，2019年出道至今，人氣相當高。近日，隊長馬嘉祺在北京飛往長沙的航班上，被多名私生飯圍堵，在忍無可忍之下怒斥私生飯，相關事件引起熱議。

馬嘉祺近日因為工作從北京飛往長沙，竟有不少私生飯跟隨他搭乘該航班，這些粉絲為了近距離接觸偶像，在狹小的機艙通道內聚集，並拿起手機對馬嘉祺狂拍，一度讓其他乘客無法正常通行。

起初，馬嘉祺並未出聲，默默忍受，但隨著粉絲的行為愈來愈沒分寸，戴著帽子、口罩的他終於張口怒斥這群私生飯，「別動別往前擠，真的對別人造成了很大的影響，你們知不知道，後面那群旅客怎麼辦，這個飛機不是只有我們，為什麼要這麼做，你們都在幹嘛」。

事件曝光後，不少網友認同馬嘉祺的做法，直呼「這波懟得太解氣了」、「應該要作出抵制」、「馬嘉祺脾氣太好了，換我早翻臉了」、「支持報警處理，這種行為太影響公共秩序了」。

據悉，馬嘉祺作為時代少年團的隊長，近日以揭榜歌手身分加入綜藝「歌手2025」，演唱高難度歌曲「曾經我也想過一了百了」（中文版），備受關注。