人氣歌手被傳付封口費 女方填錯金額後悔大爆床照

華晨宇私生活一直被關注。（取材自微博）

出道逾10年的大陸人氣歌手華晨宇，被歌迷暱稱為「花花」，因獨特的嗓音受到大票粉絲喜愛，2021年他承認與女歌手張碧晨育有1女。最近有網紅爆料稱華晨宇找女子發生關係，該女子偷拍床照，華晨宇經紀人發現此事，提供女子空白支票自行填寫金額，女子只填寫1萬元，事後又心生不滿，開始爆料。華晨宇方面未回應。

綜合媒體報導，網紅胡賓果公布華晨宇和女子同款床照，指事情發生後，華晨宇經紀公司立即採取「封口」措施，並且向該女子提供空白支票要求其自行填寫金額。沒想到，該女子只填寫了1萬元，但事後不甘心，開始在網路上爆料與華晨宇發生關係。

女子爆料華晨宇的床照。（取材自微博)

據報導，事件發酵數小時後，華晨宇工作室仍未做出任何回應，華的粉絲質疑並指責胡賓果造謠生事，稱其情節如同網路小說橋段。依照娛樂圈危機公關的「黃金三小時」原則，華晨宇及工作室如此長時間的沉默不免讓人產生諸多聯想。

報導稱，華晨宇的私生活一直備受關注。先前他與張碧晨「未婚生子」事件就引發過熱議，張碧晨2021年證實女兒的爸爸是華晨宇時，坦言懷孕當下非常慌張，因為兩人沒有思考過結婚生子，況且女兒是等到兩人分手後才獨自生下，但覺得不想剝奪男方當爸爸的權利，才決定將實情說出來，最後她與華晨宇也協議在沒有婚姻的狀態下共同撫養女兒。