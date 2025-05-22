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辱華風波大逆轉？ 李凱馨「赴山海」有望解禁上檔

娛樂新聞組／綜合報導
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李凱馨被指涉辱罵中國人一事，似大翻轉。(取材自微博)
李凱馨被指涉辱罵中國人一事，似大翻轉。(取材自微博)

原定要在5月播出的「赴山海」，劇中的女二號、新加坡籍的女星李凱馨被前助理曝光疑似辱華音檔，內容提及「中國人大部分都是傻逼」，李凱馨發文否認曾說過這些話，她的前助理21日公開道歉、坦承錄音檔是合成的。「赴山海」瞬間迎來播出轉機，網傳「赴山海」極可能在22日播出，將同檔對決肖戰、張婧儀主演的「藏海傳」，以及由劉宇寧與宋祖兒主演的「折腰」。

早前，李凱馨前助理曝光一段錄音，其中內容提及「就因為中國人大部分都是傻逼」、「我也不是為了紅，而是為了錢，有戲拍有錢賺不就好了」等，包含貶損中國觀眾的內容，引發網民熱議。對此，官媒似乎不領情，「北京日報」發長文抨擊，「絕不容忍吃中國飯砸中國鍋」。

李凱馨被曝「辱華錄音」事件出現翻轉。她在網上發布影片（左圖），強調對中國的情感和...
李凱馨被曝「辱華錄音」事件出現翻轉。她在網上發布影片（左圖），強調對中國的情感和立場從未動搖；她並就近期占用公共資源鞠躬致歉（右圖）。(取材自微博)

綜合媒體報導，自稱李凱馨前助理、網名為「魚了個鯨_」的網民發布聲明，表示自2017年至2019年間，在公司擔任執行經紀人以及助理期間，與公司發生矛盾爭執，離職前錄製李凱馨的錄音，並且使用剪輯、合成後的錄音進行談判。她稱「經公安機關批評教育」，已經深刻理解自己惡意剪輯、合成及捏造李凱馨「辱罵國人」錄音等行為的錯誤，坦承這些行為涉嫌違法，為此向李凱馨鄭重致歉，承諾永不再犯。

據報導，李凱馨工作也在網路發文稱，工作室已於5月13日向公安機關正式報案並獲受理，她也透過影片向大眾說明。事件剛發生時，李凱馨曾表示，自己出生在中國，16歲又再次回到中國，將近一半的人生都在中國度過，「在這裡我得到了很多機會和幫助，也能在我喜歡的事業裡發光發熱，對於這片土地我完全是熱愛且充滿感激的，在任何有關中國的立場問題上我都絕不會產生動搖」。

「赴山海」中的女二號李凱馨。（取材自微博）
「赴山海」中的女二號李凱馨。（取材自微博）

劉宇寧 新加坡 肖戰

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