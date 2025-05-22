59歲郭富城又當爸？ 僅稱「小孩是禮物」

郭富城和老婆育有二女。（取材自微博）

59歲天王郭富城與小22歲愛妻方媛（Moka）結婚8年，育有兩名女兒。早前方媛母親節 分享與媽媽的合照，除了媽媽外貌成為焦點外，纖細的她，腹部竟然微微隆起，引發懷第三胎傳聞。郭富城受訪沒有正面否認傳聞，他表示：「小朋友是上天賜予的禮物」。

郭富城日前到訪小學受訪及表演，事後接受「TVB娛樂新聞台」訪問，他被問到老婆是否懷了第三胎，他沒有正面否認傳聞，他表示：「首先要多謝網友們的關心，其實我有提到小朋友是上天賜予的禮物，這是一件非常感恩的事。」被指疑似默認升格三寶爸。

郭富城跟方媛結婚8年，育有兩個女兒，但兩個人22歲的年齡差一直是眾人關注焦點，59歲的郭富城甚至比方媛的父親大了2歲、比方媛母親大了4歲。不過，時間證明兩人合拍，婚後生活幸福甜蜜。兩人2015年公開戀情，隨後兩人2017年祕密登記結婚，並在同年迎來大女兒，2019年老婆再生下二女兒。

8年過去了，方媛已經穩坐「天王嫂」地位，而她「低調、穩重、顧家」的形象，不僅獲得郭富城肯定，也受到網友正面評價。 而郭富城是出了名的寵妻魔人，除了給人好爸爸、好丈夫的形象，他也善待方媛的家人。