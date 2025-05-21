劉宇寧護前妻怒嗆狗仔 網讚有擔當

劉宇寧在「折腰」中飾演魏劭，人氣大漲。(取材自微博)

大陸男星劉宇寧 以其獨特的沙啞嗓音征服無數聽眾，歌手出身的他，繼「一念關山」、「珠簾玉幕」後，再主演電視劇「折腰」，以傲嬌霸氣的魏劭一角人氣爆漲；但人紅是非多，近日有媒體舊事重提他過去的婚姻，引發熱議，劉宇寧更直接在直播中怒吼：「衝我來！別動她！」展現對前妻的強力保護。

劉宇寧曾於2012年有過一段閃婚閃離的婚姻，維持僅20個月，並無子女。當時的他尚未進入演藝圈，僅是在酒吧駐唱、街頭直播的素人，而前妻早已另組家庭。劉宇寧早在2023年就曾在直播中坦承這段婚姻，並強調與前妻沒有子女。當時他深感愧疚，認為自己身為公眾人物，導致前妻及其家庭被曝光，嚴重影響他們的生活，他更公開呼籲媒體和粉絲，不要打擾前妻的平靜。

近期，狗仔再次偷拍並曝光劉宇寧前妻與女兒的照片，這讓他極為不滿。劉宇寧立刻在直播中回應，懇請外界停止騷擾前妻：「成名之後的所有受益前妻都沒有享受，但現在我卻給人家帶來困擾。」他更坦言與前妻已無聯絡，並再度隔空致歉：「我非常抱歉。」

直播影片曝光後，網友們紛紛大讚劉宇寧有擔當，不僅主動承認婚姻史，更堅定保護前妻隱私，許多網友表示：「劉宇寧這麼優秀，黑粉也不好意思針對他了」、「成熟男人的擔當」、「黑粉也會愛上他的」。