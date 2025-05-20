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名演員朱媛媛抗癌五年後去世 夫辛柏青發布訃告

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名演員朱媛媛抗癌近五年後去世 丈夫辛柏青發布訃告

中國新聞組／即時報導
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朱媛媛。（取材自微博）
朱媛媛。（取材自微博）

中國媒體報導，朱媛媛丈夫辛柏青21日在微博發布訃告：「媛媛於2025年5月17日上午11點39分，永遠地離開了我們。在與癌症抗爭的近五年時間裡她並沒有悲觀消沉，依然堅定、自信地面對困難。」朱媛媛生前活躍電影、電視劇，如今不敵病情，享年51歲。

中國演員朱媛媛1974年3月18日出生於山東省青島市，1997年畢業於中央戲劇學院表演系本科班。代表作品有《貧嘴張大民的幸福生活》《家有九鳳》《送你一朵小紅花》《我的姐姐》《小別離》。曾獲得26屆中國電影金雞獎最佳女主角獎，第34屆中國電影金雞獎最佳女配角獎和第36屆大眾電影百花獎最佳女配角獎。

同為演員的丈夫辛柏青發表訃告全文如下：

沉痛地告知各位喜愛演員朱媛媛的朋友們：

媛媛於2025年5月17日上午11點39分，永遠地離開了我們。在與癌症抗爭的近五年時間裡她並沒有悲觀消沉，依然堅定、自信地面對困難。並把對生活的熱愛，用歡笑和溫暖傳遞給身邊的每一個人。

她走的時候平靜且從容。她用這種方式，提醒家人不要虛度每一天、每一秒！相信，她去到了她想去的地方.....

我們尊重媛媛的意願，喪事從簡。謹此訃告，寄托哀思!

親愛的媛媛，我們永遠懷念你。

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