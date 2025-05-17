遭火吻中國偶像劇男星官宣結婚 45萬人民幣鑽戒好亮眼

俞灝明疑官宣和王曉晨的婚訊。（取材自微博）

中國男星俞灝明昔日是偶像劇出道小生，曾與Selina拍戲發生火吻事件，在「那年花開月正圓」中詮釋反派演技獲讚。他在微博 上公開一則深情告白，配上2張與手戴鑽戒的神祕女子牽手的照片，引發網友熱議。

綜合媒體報導，俞灝明發文表示：「在感情裡，我後悔過去的所有。現在才明白，我只愛過一個人，直到你的出現，讓我覺得過去承受的一切傷痛都值得！」所配上的圖片分別為牽著一隻戴著大鑽戒的手和打勾勾的照片，值得注意的是，照片上藏有深情告白文字。

俞灝明深情文字讓網友猜女方身分就是王曉晨。（取材自微博）

其中一張圖片可見疑似是發文截圖，上面寫著「晨，四個月了，我真的很想很想為你戴上那只真正屬於無名指上的鑽戒。我愛你，永遠……」雖然俞灝明並未公開提及女方身份，但「晨」字稱呼以及表白內容，立刻引發網友熱烈討論，紛紛猜測他口中的「晨」是否就是與他曾多次合作、傳出緋聞的女演員王曉晨。

據報導，俞灝明和王曉晨是在2021年拍攝網劇「懲戒者」相識，合作完這部作品後，慢慢發展成戀人關係，去年6月的時候，俞灝明官宣了戀情，當時他在朋友圈曬出擁抱女方的照片，雖然沒露正臉，但明眼人都知道是王曉晨。

俞灝明深情文字讓網友猜女方身分就是王曉晨。（取材自微博）

俞灝明鑽戒照片上曝光了其名牌，有網友買過和這個鑽戒一模一樣的，曝光其價格是45萬人民幣。

目前俞灝明與王曉晨雙方尚未針對戀情傳聞作出回應。