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不輸范冰冰…這位陸女星坎城紅毯獲24秒官方特寫

娛樂新聞組／即時報導
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鍾楚曦在坎城影展紅毯上表現搶眼。(取材自微博)
鍾楚曦在坎城影展紅毯上表現搶眼。(取材自微博)

國際影壇盛事「第78屆坎城電影節」正如火如荼舉行中，陸續有多位大陸演員亮相紅地毯，早前女星趙櫻子在紅毯上身穿銀色透視禮服登場傳遭驅離，她還被批在紅毯上蹭湯姆克魯斯（Tom Cruise）玩自拍；不過，還是有女星在紅毯上展現出東方之美，其中32歲的鍾楚曦最為搶眼，被官方鏡頭捕捉有24秒特寫，且全程保持完美微笑曲線，網友封她是繼范冰冰後新一代「紅毯女王」。

范冰冰2010年憑一襲「龍袍裝」在坎城影展紅毯闖出名號。(取材自微博)
范冰冰2010年憑一襲「龍袍裝」在坎城影展紅毯闖出名號。(取材自微博)

香港01報導，鍾楚曦是第三次獲邀出席坎城影展，在紅毯上，她身穿露肩花朵刺繡裙，梳起復古髮型，展現優雅高貴，而且全程露出整齊潔白的完美微笑曲線，盡現東方女性獨特韻味，連官方攝影師都被吸引，足足給了鍾楚曦有24秒特寫鏡頭。

對鍾楚曦表現，不少網民激讚表示：「不輸范冰冰」、「太會穿了吧」、「讓人挪不開眼」、「定毯神針」。

鍾楚曦在坎城影展紅毯上表現搶眼。(取材自微博)
鍾楚曦在坎城影展紅毯上表現搶眼。(取材自微博)

鍾楚曦因參演導演馮小剛執導的電影「芳華」而為人熟悉，曾入圍金馬獎新演員，多年以來雖然在影視作品上還未有更大突破，但她在2024年電視劇「如果奔跑是我的人生」飾演舞蹈老師「程安心」，為了呈現截肢狀態，鍾楚曦整個人以微外八跪坐在輪椅上變成「W型坐姿」，膝蓋則化特效妝，她描述狀況：「腿還得夾住，這樣才看不到小腿，不想要它穿幫，每天壓腿，有時拍完，會忘了自己其實有腿，也不知道要走，不知要下輪椅。」

范冰冰 湯姆克魯斯 香港

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