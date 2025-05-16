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戲說從頭／宋威龍反差萌 「韶華若錦」依偎包上恩肩頭

娛樂新聞組／綜合報導
宋威龍在新劇中飾演面冷心熱的定北王江緒。(取材自微博)
宋威龍在新劇中飾演面冷心熱的定北王江緒。(取材自微博)

電視劇「韶華若錦」超前見面會近日在長沙舉行，主演宋威龍與包上恩CP現身大方營業，他們拍撕拉片、現場發喜糖以還原劇集名場面。兩人還甜蜜合唱「如果愛忘了」，甜度超標。

揚子晚報報導，由楊磊執導，宋威龍、包上恩、代露娃主演的古裝電視劇「韶華若錦」，近日即將開播。

本劇根據晉江文學城小說「小荳蔻」改編，講述成康十一年，戍守邊關八年的定北王江緒，為調查定北軍軍餉被貪墨一案回到大顯朝，而朝堂博弈之下，江緒為了讓明家免遭利用，選擇迎娶女主明檀，一個古靈精怪、一個面冷心熱，兩個人沒感情，全憑著「契約精神」互相掩護、共同查案。

劇中宋威龍飾演定北王江緒，既有戰場殺敵的鐵血氣場，又有暗中守護愛人的隱忍深情；包上恩飾演的明檀，則是嬌俏可愛、明媚動人。

談到對對方的印象，包上恩表示，宋威龍本人還挺有反差感，她特別提到一場戲，是宋威龍臨場發揮依偎在自己肩頭的戲分。

宋威龍則爆料包上恩的聲音和軟媚形象差距大，熱中於在片場飆歌的兩人也順應粉絲要求現場秀歌喉。

導演楊磊曾執導「三體」、「紅色」，擅長懸疑與權謀敘事，此次將朝堂博弈與情感線融合，節奏張弛有度。服化道方面還原盛唐美學，明檀的鎏金步搖、江緒的鎖子甲胄等細節盡顯考究，劇中多場大場面戰爭戲採用實景拍攝，增強沉浸感。

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